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Дума ратифицировала протокол о расширении льготного визового режима с КНР
Дума ратифицировала протокол о расширении льготного визового режима с КНР - 25.03.2025, ПРАЙМ
Дума ратифицировала протокол о расширении льготного визового режима с КНР
Госдума на пленарном заседании ратифицировала протокол к соглашению между правительствами России и КНР об облегчении автомобильных перевозок между этими двумя... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T12:50+0300
2025-03-25T12:50+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании ратифицировала протокол к соглашению между правительствами России и КНР об облегчении автомобильных перевозок между этими двумя странами. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан от 22 марта 2013 года, подписанный 21 августа 2024 года в городе Москве в целях упрощения порядка оформления многократных виз профессиональным водителям. Согласно документу, все граждане, которые занимаются международными автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год, вне зависимости от их места жительства. При этом продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней. До этого нововведения такая возможность была у водителей и членов транспортных экипажей, экспедиторов и переводчиков из регионов вдоль границы России и Китая.
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бизнес, россия, китай, дума, международные автоперевозки
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Дума, международные автоперевозки
Дума ратифицировала протокол о расширении льготного визового режима с КНР
Дума ратифицировала протокол об облегчении автоперевозок между Россией и Китаем
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании ратифицировала протокол к соглашению между правительствами России и КНР об облегчении автомобильных перевозок между этими двумя странами.
Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан от 22 марта 2013 года, подписанный 21 августа 2024 года в городе Москве в целях упрощения порядка оформления многократных виз профессиональным водителям.
Согласно документу, все граждане, которые занимаются международными автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год, вне зависимости от их места жительства. При этом продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней.
До этого нововведения такая возможность была у водителей и членов транспортных экипажей, экспедиторов и переводчиков из регионов вдоль границы России и Китая.
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