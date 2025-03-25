https://1prime.ru/20250325/duma-856083229.html

Дума ратифицировала протокол о расширении льготного визового режима с КНР

Дума ратифицировала протокол о расширении льготного визового режима с КНР - 25.03.2025, ПРАЙМ

Дума ратифицировала протокол о расширении льготного визового режима с КНР

Госдума на пленарном заседании ратифицировала протокол к соглашению между правительствами России и КНР об облегчении автомобильных перевозок между этими двумя... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T12:50+0300

2025-03-25T12:50+0300

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бизнес

россия

китай

дума

международные автоперевозки

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании ратифицировала протокол к соглашению между правительствами России и КНР об облегчении автомобильных перевозок между этими двумя странами. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан от 22 марта 2013 года, подписанный 21 августа 2024 года в городе Москве в целях упрощения порядка оформления многократных виз профессиональным водителям. Согласно документу, все граждане, которые занимаются международными автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год, вне зависимости от их места жительства. При этом продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней. До этого нововведения такая возможность была у водителей и членов транспортных экипажей, экспедиторов и переводчиков из регионов вдоль границы России и Китая.

https://1prime.ru/20250325/zelenskiy-856074928.html

китай

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бизнес, россия, китай, дума, международные автоперевозки