https://1prime.ru/20250325/duma-856083529.html

Дума ратифицировала соглашение с Белоруссией о международных автоперевозках

Дума ратифицировала соглашение с Белоруссией о международных автоперевозках - 25.03.2025, ПРАЙМ

Дума ратифицировала соглашение с Белоруссией о международных автоперевозках

Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с правительством Белоруссии о международных автомобильных перевозках. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T13:02+0300

2025-03-25T13:02+0300

2025-03-25T13:02+0300

бизнес

россия

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госдума

международные автоперевозки

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с правительством Белоруссии о международных автомобильных перевозках. Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о международных автомобильных перевозках, подписанного 18 августа 2023 года в Москве. Соглашением предлагается урегулировать автомобильные перевозки пассажиров и грузов между государствами, в том числе транзитные, перевозки с территории третьего государства или на территорию третьего государства, а также каботажные автомобильные перевозки грузов. Также предлагается определить случаи, когда перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении или транзитные перевозки по их территориям осуществляются без разрешений. Соглашением устанавливаются обстоятельства, при которых наличие разрешений на осуществление международной автомобильной перевозки грузов с территории третьего государства или на территорию третьего государства не требуется. Также предлагается предусмотреть, что каботажные автомобильные перевозки грузов запрещаются, кроме случаев выполнения таких перевозок в рамках реализации инвестиционных проектов или проектов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, на территории стороны с привлечением автотранспортных средств другой стороны, осуществляемых в порядке, определенном законодательством государств.

https://1prime.ru/20250325/duma-856083229.html

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бизнес, россия, белоруссия, госдума, международные автоперевозки