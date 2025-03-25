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Дума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству

Дума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству - 25.03.2025, ПРАЙМ

Дума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству, в том числе вводится институт... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T13:36+0300

2025-03-25T13:36+0300

2025-03-25T13:36+0300

мошенничество

финансы

банки

госдума

мошенничество

телефонное мошенничество

законопроект

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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству, в том числе вводится институт уполномоченного представителя при проведении банковских операций, устанавливается запрет сотрудникам банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и появляется обязанность банков распространять антифрод-мероприятия на банкоматы. Закон был внесен в Госдуму правительством РФ в феврале.ВВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫСоздается государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Положение о государственной информационной системе утверждается правительством РФ.Перечень информации, обрабатываемой в системе, порядок включения информации в указанную систему и исключения информации из нее, перечень лиц, предоставляющих в такую систему информацию, а также порядок предоставления доступа к информации, содержащейся в данной системе, будет устанавливаться правительством РФ по согласованию с ФСБ России.В системе будет осуществляться хранение полученной в порядке, установленном правительством РФ по согласованию с ФСБ России, информации о лицах, совершивших противоправные действия с использованием сети связи общего пользования, в том числе информации об абонентских номерах, используемых в целях совершения противоправных действий.Пользователями системы будут являться в том числе Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, Банк России, кредитные организации, операторы связи.ИНОСТРАННЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ, МАРКИРОВКА ЗВОНКОВ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО БИОМЕТРИИЗаконом предлагается установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры. В том числе поправками ко второму чтению был включен запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан некоторым некредитным финансовым организациям (профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды и другие), владельцам агрегаторов товаров и услуг, владельцам сайтов, страниц и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей и которые распространяют рекламу на русском или других языках народов РФ, для владельцев сайтов объявлений с трафиком более 100 тысяч человек.Правительство РФ в рамках мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству предлагает ввести обязательную маркировку, которая будет отображать наименование организации при приеме звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник.Учтены предложения цифровых платформ, в том числе агрегаторов, операторов связи, досок объявлений в части использования биометрических персональных данных - прописано право, а не обязательство внедрения данного фактора при идентификации. Также микрофинансовые организации в России предлагается обязать устанавливать личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа.ЗАЩИТА СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ В БАНКОМАТЕВ инициативе ко второму чтению появилась обязанность банков распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы. Они должны прекращать операции в случае, если зафиксированы подозрительные действия - это позволит оперативно блокировать подозрительные транзакции и предотвращать хищение средств ещё на этапе их вывода.Кредитная организация до выдачи наличных через банкомат обязана проверить на наличие признаков выдачи без добровольного согласия клиента и на признаки мошенничества. При наличии признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента посредством банкоматов кредитная организация, предоставившая клиенту платежную карту, обязана на 48 часов с момента направления запроса на выдачу наличных денежных средств ограничить выдачу наличных денежных средств на сумму до 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения. Признаки выдачи наличных средств без добровольного согласия клиента через банкомат устанавливаются Банком России и размещаются на его официальном сайте.Лимит на снятие наличных до 100 тысяч рублей в месяц со скомпрометированных счетов также позволит минимизировать финансовые потери жертв.ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВТакже стоит отметить появление механизма "второй руки" для граждан и обязанность для банков не только запрашивать, но и в течение 5 лет хранить доверенность на проведение операций с денежными средствами.По норме, кредитная организация будет обязана обеспечить клиенту возможность наделить третье лицо статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денежных средств с банковских счетов, открытых указанному клиенту в этой кредитной организации, в том числе с применением банкомата. При этом статусом уполномоченного лица не может быть наделено лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.Кредитная организация обязана приостановить совершение операции по переводу до момента получения подтверждения уполномоченного лица клиента, а также отказать клиенту в операции по переводу через систему быстрых платежей или карту, если операция должны быть подтверждена уполномоченным лицом.ПЕРЕДАЧА СИМ-КАРТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМПравительство РФ также предлагает установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам и установить полномочия государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности государства, на получение по запросу сведений из информационных систем операторов связи с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Инициативой предлагается установить для операторов связи обязанность по предоставлению уполномоченному государственному органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, запрашиваемых сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.При этом Госдума одобрила поправку о разрешении передачи сим-карты близким родственникам."Важно, что в поправках уделено внимание и защите персональных данных, особенно при использовании биометрии. Право, а не обязанность внедрения биометрического фактора оставляет компаниям гибкость в выборе инструментов безопасности, что положительно скажется на их эффективности. Уточнение норм по использованию виртуальных АТС, сим-боксов и запрет на передачу сим-карт третьим лицам также снизят риски, связанные с телефонным мошенничеством", - сказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.По его словам, комплексный подход, который отражен в доработанной версии законопроекта, даёт основания рассчитывать на значительное снижение уровня мошенничества в цифровой среде уже в ближайшее время.Согласно тексту инициативы, на "Госуслугах" также появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт.ДРУГИЕ НОРМЫ ЗАКОНАТакже была одобрена поправка о запрете на осуществление автоматических массовых телефонных вызовов без предварительного согласия абонента. Отмечается, что массовые вызовы признаются осуществленными без предварительного согласия абонента, если заказчик не докажет, что такое согласие было получено. Также предлагается предоставить абонентам право направить оператору связи отказ от получения массовых вызовов. В таком случае оператор связи будет обязан прекратить массовые вызовы абоненту. Уточняется, что массовые вызовы, осуществляемые с нарушением требований закона, признаются незаконными, за исключением вызовов, осуществляемых по инициативе государственных органов и подведомственных им организаций, органов местного самоуправления, а также иных органов и организаций, перечень которых устанавливается правительством РФ.Также в законе отмечается, что сообщения от "Госуслуг", в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора.Ввоз в РФ радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, используемых для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, будет осуществляться на основании разрешений, выдаваемых ФСО России или Минобороны России в порядке, установленном указанными органами в пределах своих полномочий.Устанавливается запрет на ввоз радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и приема радиоволн от космических объектов связи иностранных государств, не имеющих решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот.Закон вступает в силу c 1 июня 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления.Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что важно защитить людей от мошенников, которые с каждым годом всё больше используют новые технологии. Председатель Госдумы добавлял, что в этой связи законом предлагается комплекс из порядка 30 мер.

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финансы, банки, госдума, мошенничество, телефонное мошенничество, законопроект