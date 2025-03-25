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Дума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций
Дума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций - 25.03.2025, ПРАЙМ
Дума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T13:45+0300
2025-03-25T13:45+0300
2025-03-25T13:45+0300
госдума
закон
закон о рекламе
реклама
нежелательные организации
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций. Законом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах: иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России; общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете; а также доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. При этом рекламораспространитель будет нести ответственность за распространение рекламы на невнесённых в перечень Роскомнадзора персональных страницах, объем аудитории которой составляет более 10 тысяч пользователей. Предоставленная в Роскомнадзор информация о рекламе теперь будет храниться три года вместо пяти лет.
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госдума, закон, закон о рекламе, реклама, нежелательные организации
Госдума, закон, закон о рекламе, реклама, нежелательные организации
Дума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций
ГД приняла на заседании закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций.
Законом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах: иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России; общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете; а также доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.
При этом рекламораспространитель будет нести ответственность за распространение рекламы на невнесённых в перечень Роскомнадзора персональных страницах, объем аудитории которой составляет более 10 тысяч пользователей.
Предоставленная в Роскомнадзор информация о рекламе теперь будет храниться три года вместо пяти лет.
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