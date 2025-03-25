https://1prime.ru/20250325/duma-856085182.html

Дума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Дума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций - 25.03.2025, ПРАЙМ

Дума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T13:45+0300

2025-03-25T13:45+0300

2025-03-25T13:45+0300

госдума

закон

закон о рекламе

реклама

нежелательные организации

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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций. Законом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах: иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России; общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете; а также доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. При этом рекламораспространитель будет нести ответственность за распространение рекламы на невнесённых в перечень Роскомнадзора персональных страницах, объем аудитории которой составляет более 10 тысяч пользователей. Предоставленная в Роскомнадзор информация о рекламе теперь будет храниться три года вместо пяти лет.

https://1prime.ru/20250325/duma-856083529.html

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госдума, закон, закон о рекламе, реклама, нежелательные организации