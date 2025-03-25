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Госдума приняла в I чтении проект о регулировании работы сервисов рассрочки

Госдума приняла в I чтении проект о регулировании работы сервисов рассрочки - 25.03.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении проект о регулировании работы сервисов рассрочки

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T14:15+0300

2025-03-25T14:15+0300

2025-03-25T14:15+0300

госдума

бки

законопроект

рассрочка

технологии

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он разработан в целях защиты прав граждан, которые пользуются рассрочкой при оплате товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности. Главная цель инициативы заключается в том, чтобы механизм рассрочки не использовался для фактического кредитования – это часто происходит без соблюдения требований, которые предъявляются к кредиторам, пояснял ранее один из ее авторов, председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Принятие закона снизит риски в этой сфере, исключит скрытые проценты и регуляторный арбитраж на финансовом рынке, отмечал в свою очередь соавтор проекта, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) в законопроекте сейчас определен в 15 тысяч рублей. Правительство и Банк России поддерживают законопроект, но предлагают повысить этот порог до 50 тысяч рублей. В случае его превышения оператор сервиса рассрочки обязан будет передать данные о договорах рассрочки в БКИ. Передача этих данных в БКИ позволит обеспечить необходимый баланс интересов операторов сервиса и его пользователей, а также отслеживать формирующуюся в этом сегменте задолженность домохозяйств, поясняли РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Это в свою очередь поможет избежать появления непрозрачной части долга в экономике и снизить риски банкротства малообеспеченных граждан, отмечали там. Законопроект также устанавливает требования к операторам сервисов рассрочки. Такими операторами могут выступать юрлица, сведения о которых внесены в реестр операторов сервисов рассрочки. Если оператор не является кредитной или микрофинансовой организацией, то размер его собственных средств (капитала) должен составлять не менее 5 миллионов рублей. Осуществлять контроль и надзор за деятельностью операторов, собирать их отчетность и вести реестр будет Банк России. Госдума также приняла в первом чтении законопроект-спутник, вносящий необходимые изменения в действующее законодательство. Предполагается, что в случае принятия оба закона вступят в силу с 1 декабря 2025 года. При этом максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев, а с 1 декабря 2027 года - четыре месяца.

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госдума, бки, законопроект, рассрочка, технологии