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СМИ: украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день

СМИ: украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день - 25.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день

Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США, утверждает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T00:47+0300

2025-03-25T00:47+0300

2025-03-25T00:47+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США, утверждает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники. Раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье. "Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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мировая экономика, сша, москва, саудовская аравия, владимир путин, дональд трамп, совет федерации, фсб