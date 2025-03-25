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СМИ: украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день
СМИ: украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день - 25.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день
Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США, утверждает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники. | 25.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США, утверждает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники.
Раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
"Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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СМИ: украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день
"Общественное": украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с США
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США, утверждает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники.
Раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
"Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.