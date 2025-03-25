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Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Германии - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Германии
Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Германии - 25.03.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Германии
Стоимость евро к американской валюте снижается, пробив отметку в 1,08 доллара, после публикации данных о деловом климате в Германии, инвесторы также ожидают... | 25.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость евро к американской валюте снижается, пробив отметку в 1,08 доллара, после публикации данных о деловом климате в Германии, инвесторы также ожидают данных из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.22 мск курс евро к доллару снижается до 1,0797 доллара с 1,0801 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время сокращается до 150,58 иены с уровня прошлого закрытия в 150,66 иены за доллар. Но индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) остаётся на уровне прошлого закрытия в 104,32 пункта. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии вырос до 86,7 пункта с февральских 85,3 пункта (первоначально оценивался в 85,2 пункта). Рынки ожидают позднее во вторник выхода данных из США. Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей в стране, по данным аналитической Conference Board, сократился до 94 пунктов с 98,3 пункта месяцем ранее. А продажи новостроек в Штатах в феврале, как ожидается, выросли до 680 тысяч с 657 тысяч месяцем ранее.
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рынки, германия, ifo, сша, евро, доллар сша, курсы валют
Экономика, Рынки, ГЕРМАНИЯ, IFO, США, евро, Доллар США, Курсы валют
12:30 25.03.2025
 
Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Германии

Стоимость евро к доллару снижается до отметки 1,08 доллара

© fotolia.com / vnovikov%Денежные купюры: евро и доллары
%Денежные купюры: евро и доллары - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© fotolia.com / vnovikov
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость евро к американской валюте снижается, пробив отметку в 1,08 доллара, после публикации данных о деловом климате в Германии, инвесторы также ожидают данных из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.22 мск курс евро к доллару снижается до 1,0797 доллара с 1,0801 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене в то же время сокращается до 150,58 иены с уровня прошлого закрытия в 150,66 иены за доллар. Но индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) остаётся на уровне прошлого закрытия в 104,32 пункта.
По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии вырос до 86,7 пункта с февральских 85,3 пункта (первоначально оценивался в 85,2 пункта).
Рынки ожидают позднее во вторник выхода данных из США. Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей в стране, по данным аналитической Conference Board, сократился до 94 пунктов с 98,3 пункта месяцем ранее. А продажи новостроек в Штатах в феврале, как ожидается, выросли до 680 тысяч с 657 тысяч месяцем ранее.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
10:03
 
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