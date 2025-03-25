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"Они знают". В США раскрыли, почему ЕС выступает за продолжение конфликта - 25.03.2025, ПРАЙМ
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"Они знают". В США раскрыли, почему ЕС выступает за продолжение конфликта
"Они знают". В США раскрыли, почему ЕС выступает за продолжение конфликта - 25.03.2025, ПРАЙМ
"Они знают". В США раскрыли, почему ЕС выступает за продолжение конфликта
Страны Евросоюза не признает своего поражения в украинском конфликте, поскольку сами его спровоцировали. Такое мнение в соцсети X высказал экс-советник... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:54+0300
2025-03-25T17:55+0300
политика
евросоюз
конфликт на украине
сша
экспертное мнение
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Страны Евросоюза не признает своего поражения в украинском конфликте, поскольку сами его спровоцировали. Такое мнение в соцсети X высказал экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.В частности, он написал: "Все европейские глобалистские элиты увязли в ситуации на Украине, они знают, что сами ее спровоцировали, и никогда не признают своего поражения".В публикации немецкой газеты Handelsblatt утверждается, что Евросоюз потерпел поражение в украинском конфликте, и теперь ему остается лишь наблюдать, как Российская Федерация и Соединенные Штаты будут вершить судьбу Украины.В ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году переговорные группы России и Украины практически согласовали мирный договор, однако экстренно прилетевший в Киев бывший в то время премьером Великобритании Борис Джонсон отговорил Владимира Зеленского от подписания мирного соглашения, призвав воевать до победного конца.
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евросоюз, конфликт на украине, сша, экспертное мнение
Политика, Евросоюз, Конфликт на Украине, США, экспертное мнение
17:54 25.03.2025 (обновлено: 17:55 25.03.2025)
 
"Они знают". В США раскрыли, почему ЕС выступает за продолжение конфликта

Макгрегор: европейские элиты не признают поражения в конфликте на Украине

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Страны Евросоюза не признает своего поражения в украинском конфликте, поскольку сами его спровоцировали. Такое мнение в соцсети X высказал экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

В частности, он написал: "Все европейские глобалистские элиты увязли в ситуации на Украине, они знают, что сами ее спровоцировали, и никогда не признают своего поражения".
В публикации немецкой газеты Handelsblatt утверждается, что Евросоюз потерпел поражение в украинском конфликте, и теперь ему остается лишь наблюдать, как Российская Федерация и Соединенные Штаты будут вершить судьбу Украины.

В ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году переговорные группы России и Украины практически согласовали мирный договор, однако экстренно прилетевший в Киев бывший в то время премьером Великобритании Борис Джонсон отговорил Владимира Зеленского от подписания мирного соглашения, призвав воевать до победного конца.
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