"Они знают". В США раскрыли, почему ЕС выступает за продолжение конфликта
Макгрегор: европейские элиты не признают поражения в конфликте на Украине
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Страны Евросоюза не признает своего поражения в украинском конфликте, поскольку сами его спровоцировали. Такое мнение в соцсети X высказал экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
В частности, он написал: "Все европейские глобалистские элиты увязли в ситуации на Украине, они знают, что сами ее спровоцировали, и никогда не признают своего поражения".
В частности, он написал: "Все европейские глобалистские элиты увязли в ситуации на Украине, они знают, что сами ее спровоцировали, и никогда не признают своего поражения".
В публикации немецкой газеты Handelsblatt утверждается, что Евросоюз потерпел поражение в украинском конфликте, и теперь ему остается лишь наблюдать, как Российская Федерация и Соединенные Штаты будут вершить судьбу Украины.
В ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году переговорные группы России и Украины практически согласовали мирный договор, однако экстренно прилетевший в Киев бывший в то время премьером Великобритании Борис Джонсон отговорил Владимира Зеленского от подписания мирного соглашения, призвав воевать до победного конца.
В ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году переговорные группы России и Украины практически согласовали мирный договор, однако экстренно прилетевший в Киев бывший в то время премьером Великобритании Борис Джонсон отговорил Владимира Зеленского от подписания мирного соглашения, призвав воевать до победного конца.