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ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита - 25.03.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита, в которой не была указана часть существенной... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T13:06+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита, в которой не была указана часть существенной информации об условиях финансовой услуги, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита. Организация не указала часть существенной информации об условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении. Отмечается, что реклама Сбербанка транслировалась на динамической конструкции в Москве и содержала привлекательные для потребителей сведения о беспроцентном первом взносе, быстром оформлении и отсутствии дополнительных требований по страхованию. Указывается, что при этом часть существенной информации об иных условиях, влияющих на стоимость автокредита, отсутствовала. По мнению ведомства, такие действия вводят потребителей в заблуждение. "Служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения", - заключили в сообщении.
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финансы, банки, сбербанк, фас рф, штраф, реклама
Экономика, Финансы, Банки, Сбербанк, ФАС РФ, штраф, реклама
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита
ФАС: в рекламе автокредита Сбербанка отсутствовала часть информации об условиях услуги
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита, в которой не была указана часть существенной информации об условиях финансовой услуги, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита. Организация не указала часть существенной информации об условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реклама Сбербанка транслировалась на динамической конструкции в Москве и содержала привлекательные для потребителей сведения о беспроцентном первом взносе, быстром оформлении и отсутствии дополнительных требований по страхованию.
Указывается, что при этом часть существенной информации об иных условиях, влияющих на стоимость автокредита, отсутствовала. По мнению ведомства, такие действия вводят потребителей в заблуждение.
"Служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения", - заключили в сообщении.
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