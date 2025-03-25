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Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума с 2016 года - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума с 2016 года
Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума с 2016 года - 25.03.2025, ПРАЙМ
Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума с 2016 года
Уровень безработицы в Финляндии продолжает расти и достиг 9,4% в феврале, таких показателей не было с 2016 года, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle со... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T13:13+0300
2025-03-25T13:13+0300
финляндия
общество
безработица
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Финляндии продолжает расти и достиг 9,4% в феврале, таких показателей не было с 2016 года, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle со ссылкой на статистическую службу. "Согласно последним данным статистического управления, уровень безработицы в феврале вырос. В феврале было на 43 тысячи безработных в возрасте от 15 до 74 лет больше, чем год назад. В той же возрастной группе доля безработных в составе рабочей силы выросла в феврале до 9,4%", - говорится в материале. Как уточняет Yle, годом ранее этот показатель был на уровне 7,8%. При этом число занятого населения в феврале сократилось на 64 тысячи человек по сравнению с февралем прошлого года. По данным старшего актуария статслужбы Элины Пелконен, слова которой приводит Yle, такой низкий уровень занятости фиксировался весной 2021 года после пандемии коронавируса, а уровень безработицы не был настолько высоким с начала 2016 года.
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финляндия, общество , безработица
ФИНЛЯНДИЯ, Общество , безработица
13:13 25.03.2025
 
Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума с 2016 года

Yle: уровень безработицы в Финляндии достиг рекордных 9,4% в феврале

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Финляндии продолжает расти и достиг 9,4% в феврале, таких показателей не было с 2016 года, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle со ссылкой на статистическую службу.
"Согласно последним данным статистического управления, уровень безработицы в феврале вырос. В феврале было на 43 тысячи безработных в возрасте от 15 до 74 лет больше, чем год назад. В той же возрастной группе доля безработных в составе рабочей силы выросла в феврале до 9,4%", - говорится в материале.
Как уточняет Yle, годом ранее этот показатель был на уровне 7,8%. При этом число занятого населения в феврале сократилось на 64 тысячи человек по сравнению с февралем прошлого года.
По данным старшего актуария статслужбы Элины Пелконен, слова которой приводит Yle, такой низкий уровень занятости фиксировался весной 2021 года после пандемии коронавируса, а уровень безработицы не был настолько высоким с начала 2016 года.
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