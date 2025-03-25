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Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут в ожидании импортных пошлин со стороны США
Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут в ожидании импортных пошлин со стороны США - 25.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут в ожидании импортных пошлин со стороны США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник незначительно растут, инвесторы ожидают дальнейших сведений относительно планируемого введения... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T14:59+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник незначительно растут, инвесторы ожидают дальнейших сведений относительно планируемого введения импортных пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,08%, до 42 931 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,09%, до 20 393,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 5 822,75 пункта. По данным СМИ, администрация Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивым торговым дисбалансом с США. И в их число входят многие крупные страны мира. "Остается только ждать наступления 2 апреля. Если президент США Дональд Трамп осуществит свои заявления относительно "взаимных пошлин" (reciprocal tariffs), это принесет негатив как для Уолл-стрит, так и для Мэйн-стрит", - цитирует агентство Блумберг главу подразделения по управлению мультиактивами Edmond de Rothschild Asset Management Мишеля Низара (Michael Nizard). Понятие Мэйн-стрит, в отличие от рынка "голубых фишек" Уолл-стрит, относится к рынкам местных предприятий, американского малого и среднего бизнеса, индивидуальным инвесторам.
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рынки, сша, дональд трамп, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, пошлины
Экономика, Рынки, США, Дональд Трамп, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, пошлины
Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут в ожидании импортных пошлин со стороны США
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании сведений по планируемым торговым пошлинам США
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник незначительно растут, инвесторы ожидают дальнейших сведений относительно планируемого введения импортных пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,08%, до 42 931 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,09%, до 20 393,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 5 822,75 пункта.
По данным СМИ, администрация Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивым торговым дисбалансом с США. И в их число входят многие крупные страны мира.
"Остается только ждать наступления 2 апреля. Если президент США Дональд Трамп осуществит свои заявления относительно "взаимных пошлин" (reciprocal tariffs), это принесет негатив как для Уолл-стрит, так и для Мэйн-стрит", - цитирует агентство Блумберг главу подразделения по управлению мультиактивами Edmond de Rothschild Asset Management Мишеля Низара (Michael Nizard).
Понятие Мэйн-стрит, в отличие от рынка "голубых фишек" Уолл-стрит, относится к рынкам местных предприятий, американского малого и среднего бизнеса, индивидуальным инвесторам.
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии данных по экономике США