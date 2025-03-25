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В ГД внесут проект об обязательном указании в патентах профессий мигрантов - 25.03.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект об обязательном указании в патентах профессий мигрантов
В ГД внесут проект об обязательном указании в патентах профессий мигрантов - 25.03.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект об обязательном указании в патентах профессий мигрантов
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об обязательном указании в патентах для... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T00:20+0300
2025-03-25T00:20+0300
общество
экономика
бизнес
лдпр
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об обязательном указании в патентах для мигрантов их профессии, должности, вида трудовой деятельности, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается закрепить обязательность указания в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Нилов рассказал журналистам, что ситуация на рынке труда сегодня непростая. По его словам, есть перекосы, когда мигранты выбирают для себя исключительно те сферы, где им удобнее и выгоднее работать - прежде всего, в финансовом плане. Например, изначально приезжают работать на стройку, а затем уходят в курьеры. В итоге на стройке - дефицит рабочих рук. "При этом существуют эффективные инструменты регулирования миграционных потоков: стоимость патента, запрет работы иностранным рабочим в отдельных сферах, что уже практикуют многие регионы, а также выдача целевого патента. У регионов на это есть право, но не обязанность - чаще выдают так называемый универсальный патент, обладатель которого может работать хоть таксистом, хоть дворником, доставщиком или строителем. Поэтому если мы говорим о трудовой миграции строго по запросу - то, на чем всегда настаивает ЛДПР, - давайте будем выдавать только целевые патенты, чтобы обладающий им иностранный специалист работал в соответствии со своей специальностью или профессией, и исключительно в той сфере, где необходимо конкретному региону", - добавил Нилов.
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общество , бизнес, лдпр
Общество , Экономика, Бизнес, ЛДПР
00:20 25.03.2025
 
В ГД внесут проект об обязательном указании в патентах профессий мигрантов

В Госдуму внесут проект об обязательном указании в патентах для мигрантов профессии

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об обязательном указании в патентах для мигрантов их профессии, должности, вида трудовой деятельности, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается закрепить обязательность указания в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Нилов рассказал журналистам, что ситуация на рынке труда сегодня непростая. По его словам, есть перекосы, когда мигранты выбирают для себя исключительно те сферы, где им удобнее и выгоднее работать - прежде всего, в финансовом плане. Например, изначально приезжают работать на стройку, а затем уходят в курьеры. В итоге на стройке - дефицит рабочих рук.
"При этом существуют эффективные инструменты регулирования миграционных потоков: стоимость патента, запрет работы иностранным рабочим в отдельных сферах, что уже практикуют многие регионы, а также выдача целевого патента. У регионов на это есть право, но не обязанность - чаще выдают так называемый универсальный патент, обладатель которого может работать хоть таксистом, хоть дворником, доставщиком или строителем. Поэтому если мы говорим о трудовой миграции строго по запросу - то, на чем всегда настаивает ЛДПР, - давайте будем выдавать только целевые патенты, чтобы обладающий им иностранный специалист работал в соответствии со своей специальностью или профессией, и исключительно в той сфере, где необходимо конкретному региону", - добавил Нилов.
 
ЭкономикаОбществоБизнесЛДПР
 
 
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