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В ГД предложили запретить прикорм бездомных животных в регионах

В ГД предложили запретить прикорм бездомных животных в регионах - 25.03.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили запретить прикорм бездомных животных в регионах

Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными подготовили поправку, согласно которой предлагается... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T00:23+0300

2025-03-25T00:23+0300

2025-03-25T00:23+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными подготовили поправку, согласно которой предлагается запретить прикорм бездомных животных в местах, определяемых регионами РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации", - сказано в тексте поправки. Кроме того, одной из поправок предлагается расширить перечень оснований для умерщвления отловленных животных в приютах и разрешить их усыплять, если животное причинило вред или создает угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным. Еще одной поправкой депутаты предлагают установить, что отлову подлежат все животные без владельцев. Предлагается также добавить к общим требованиям по содержанию животных обязательную регистрацию, например, маркирование несмываемыми метками. Другой поправкой устанавливается, что владелец животного должен сообщить о его пропаже в трехдневный срок после обнаружения исчезновения, иначе при отлове животного будет считаться, что это "умышленное незаконное избавление". Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в ГД законопроект, которым предлагалось исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом предлагалось наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Проектом предполагалось, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания. При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что возглавляемый им комитет, аграрный комитет и комитет по региональной политике предоставили отрицательные заключения на данную инициативу из-за ее несоответствия постановлению Конституционного суда. Госдума, в свою очередь, на пленарном заседании во вторник приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, андрей клишас, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума, конституционный суд, дума