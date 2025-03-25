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Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в Храме Святителя Николая Чудотворца
Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в Храме Святителя Николая Чудотворца - 25.03.2025, ПРАЙМ
Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в Храме Святителя Николая Чудотворца
Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет во вторник в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах в Москве. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T00:32+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет во вторник в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах в Москве.
Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу.
Церемония прощания начнется в храме по адресу адрес Нововаганьковский пер., 9 стр.1 в 11.00 мск. Затем Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище.
Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
После сообщений о смерти актрисы Первый канал сообщил об изменениях в сетке вещания в связи с включением в программу фильма "Памяти Ларисы Голубкиной". Заслуженная артистка РФ Мария Миронова рассказала, что дочь актрисы Мария Голубкина узнала о смерти матери на сцене Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА).
Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов назвал Голубкину потрясающей актрисой, замечательной женщиной, а глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что актриса - "прекрасный символ нашей эпохи", она навсегда останется в памяти почитателей ее таланта.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
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Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в Храме Святителя Николая Чудотворца
Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в храме Святителя Николая Чудотворца в Москве
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет во вторник в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах в Москве.
Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу.
Церемония прощания начнется в храме по адресу адрес Нововаганьковский пер., 9 стр.1 в 11.00 мск. Затем Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище.
Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
После сообщений о смерти актрисы Первый канал сообщил об изменениях в сетке вещания в связи с включением в программу фильма "Памяти Ларисы Голубкиной". Заслуженная артистка РФ Мария Миронова рассказала, что дочь актрисы Мария Голубкина узнала о смерти матери на сцене Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА).
Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов назвал Голубкину потрясающей актрисой, замечательной женщиной, а глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что актриса - "прекрасный символ нашей эпохи", она навсегда останется в памяти почитателей ее таланта.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".