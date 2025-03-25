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ГД в первом чтении одобрила право МСП на кредитные каникулы раз в пять лет

ГД в первом чтении одобрила право МСП на кредитные каникулы раз в пять лет - 25.03.2025, ПРАЙМ

ГД в первом чтении одобрила право МСП на кредитные каникулы раз в пять лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам раз в пять лет брать... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T14:12+0300

2025-03-25T14:12+0300

2025-03-25T14:12+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам раз в пять лет брать кредитные каникулы. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он предоставляет субъектам МСП и самозанятым право один раз в пять лет потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Причем это право не связано ни с ухудшением финансового положения заемщика, ни с необходимостью поддержки отдельных отраслей экономики. Под кредиторами понимаются кредитные и микрофинансовые организации (МФО), а также госкорпорация ВЭБ.РФ. При этом кредитные каникулы не будут предоставляться по договорам кредита (займа), заключенным с несколькими кредиторами или заемщиками либо в рамках госпрограмм льготного кредитования; по займам, выданным МФО - субъектами МСП, государственными или некоммерческими МФО. Максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе потребовать кредитные каникулы, должно установить правительство РФ. До его установления такой предельный размер для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий - 400 миллионов рублей, для средних предприятий - 1 миллиард рублей, для самозанятых – 10 миллионов рублей. Эти изменения, согласно пояснительной записке, позволят снизить риски дефолтов заемщиков - субъектов МСП и физлиц-самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов. "Законопроект предполагает, что кредитные каникулы станут бессрочным инструментом, доступным всем субъектам МСП и самозанятым без привязки к каким-либо внешним условиям, таким как снижение выручки или деятельность в определенных отраслях. Это означает, что предприятие сможет заранее планировать использование этого механизма в периоды спада, ликвидных разрывов или при необходимости временно перераспределить ресурсы", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку намерен ко второму чтению доработать законопроект. Он обращает внимание, что поручение президента РФ о предоставлении права раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода касалось лишь субъектов МСП. В отношении самозанятых, по мнению комитета, нужны дополнительные обоснования, поскольку их предпринимательские расходы сложно отделить от личных. В связи с этим комитет "усматривает повышенный риск использования самозанятыми механизма кредитных каникул в личных, а не предпринимательских целях". Комитет также планирует изучить возможность предоставления права на кредитные каникулы малым и средним предприятиям, получившим льготные кредиты в рамках программ поддержки различных отраслей экономики или регионов, при одновременном нивелировании рисков увеличения бюджетных расходов на реализацию таких программ. Госдума также приняла в первом чтении законопроект, вносящий сопутствующие изменения в действующее законодательство.

https://1prime.ru/20250212/schetnaya_palata-854864657.html

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финансы, банки, мсп, госдума