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Комитет Госдумы одобрил заморозку имущества лиц, причастных к диверсиям

Комитет Госдумы одобрил заморозку имущества лиц, причастных к диверсиям - 25.03.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил заморозку имущества лиц, причастных к диверсиям

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T16:24+0300

2025-03-25T16:24+0300

2025-03-25T16:24+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он наделяет межведомственный координационный орган (МВК), осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма, полномочиями принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц при наличии достаточных оснований подозревать их в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсии. Соответствующие изменения вносятся в статью 74 закона о противодействии отмыванию преступных доходов (115-ФЗ). В настоящее время такими полномочиями МВК обладает в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и ее финансированию. Диверсионная же деятельность законом 115-ФЗ не охватывается, в связи с чем отсутствует возможность недопущения диверсий путем блокировки средств, необходимых для их совершения, указывают разработчики. Правительство РФ поддерживает законопроект, полагая, что реализация его положений позволит повысить уровень антидиверсионной защищенности объектов критической инфраструктуры. Согласно пояснительной записке, в нынешней общественно-политической обстановке повышение антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов является одной из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности.

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россия, госдума