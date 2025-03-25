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"Не упустить момент". В Грузии рассказали о "втором фронте" против России
"Не упустить момент". В Грузии рассказали о "втором фронте" против России - 25.03.2025, ПРАЙМ
"Не упустить момент". В Грузии рассказали о "втором фронте" против России
Член Демпартии Соединенных Штатов и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас в 2022 году побуждала Грузию начать военный действия против... | 25.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Член Демпартии Соединенных Штатов и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас в 2022 году побуждала Грузию начать военный действия против Российской Федерации. Об этом в своем аккаунте в запрещенной в РФ социальной сети Facebook* рассказал глава грузинского парламента Шалва Папуашвили.В частности, председатель парламент процитировал такой призыв Фаркас: "В 2022 году открыто окно возможностей, Грузия не должна упустить этот момент". То есть речь шла, оп сути, об открытии второго фронта против России. Папуашвили вспомнил и о призывах американской демократки к грузинскому правительству "активнее" подключаться к противодействию России. По ее тогдашним уверениям, пока на Украине идет конфликт, Российская Федерация будет не способна победить Грузию."Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали", — констатировал председатель парламента. По его словам, когда Фаркас указали на то, что Россия может дать мощный ответ на агрессивные действия, что создаст для Грузии серьезные проблемы, она лишь отмахнулась, сказав: "Ну и что?"Фаркас и в голову не пришло, что фраза "Ну и что?" красноречиво показывает истинное отношение элит США и Европы, ратующих за войну против России, к грузинскому народу, отметил Папуашвили.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Политика, США, ГРУЗИЯ, РОССИЯ
"Не упустить момент". В Грузии рассказали о "втором фронте" против России
Папуашвили: в 2022 году демократка Фаркас призывала Грузию к войне с Россией
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Член Демпартии Соединенных Штатов и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас в 2022 году побуждала Грузию начать военный действия против Российской Федерации. Об этом в своем аккаунте в запрещенной в РФ социальной сети Facebook* рассказал глава грузинского парламента Шалва Папуашвили.
В частности, председатель парламент процитировал такой призыв Фаркас: "В 2022 году открыто окно возможностей, Грузия не должна упустить этот момент". То есть речь шла, оп сути, об открытии второго фронта против России.
Папуашвили вспомнил и о призывах американской демократки к грузинскому правительству "активнее" подключаться к противодействию России. По ее тогдашним уверениям, пока на Украине идет конфликт, Российская Федерация будет не способна победить Грузию.
"Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали", — констатировал председатель парламента.
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По его словам, когда Фаркас указали на то, что Россия может дать мощный ответ на агрессивные действия, что создаст для Грузии серьезные проблемы, она лишь отмахнулась, сказав: "Ну и что?"
Фаркас и в голову не пришло, что фраза "Ну и что?" красноречиво показывает истинное отношение элит США и Европы, ратующих за войну против России, к грузинскому народу, отметил Папуашвили.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.