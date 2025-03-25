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Главу Гагаузии задержали в Молдавии

Главу Гагаузии задержали в Молдавии - 25.03.2025, ПРАЙМ

Главу Гагаузии задержали в Молдавии

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул задержана на 72 часа, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ)... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T23:08+0300

2025-03-25T23:08+0300

2025-03-25T23:46+0300

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гагаузия

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задержание

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КИШИНЕВ, 25 мар - ПРАЙМ. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул задержана на 72 часа, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ) республики.Ранее ряд телеканалов в Молдавии сообщили, что вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул."Глава Гагаузии была задержана во вторник на 72 часа. Мера уголовно-процессуального характера была применена прямо в международном аэропорту Кишинева, остальные детали будут изложены в среду", - говорится в распространённом для СМИ сообщении центра.В связи с этим председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов объявил о внеочередном заседании регионального парламента."В связи с задержанием башкана (глава Гагаузии - прим. ред.) в аэропорту Кишинева, завтра соберём экстренное заседание Народного собрания, утром, будем думать, что делать", - заявил Константинов журналистам.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

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гагаузия, глава, задержание, молдавия