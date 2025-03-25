Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту в Тель-Авиве - 25.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250325/husity-856072240.html
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту в Тель-Авиве
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту в Тель-Авиве - 25.03.2025, ПРАЙМ
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту в Тель-Авиве
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по международному аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, сообщает телеканал Al... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T03:33+0300
2025-03-25T03:33+0300
израиль
газа
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856072240.jpg?1742862818
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по международному аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение. "Наши ракетные силы двумя баллистическими ракетами нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном (районе - ред.) Яффо", - сообщает телеканал. Кроме того, хуситы сообщили о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море, удары были нанесены ракетами и беспилотниками. Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца позапрошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. До этого лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что они возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
израиль
газа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, газа, москва
ИЗРАИЛЬ, Газа, МОСКВА
03:33 25.03.2025
 
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту в Тель-Авиве

Al Masirah: хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту в Тель-Авиве

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по международному аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение.
"Наши ракетные силы двумя баллистическими ракетами нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном (районе - ред.) Яффо", - сообщает телеканал.
Кроме того, хуситы сообщили о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море, удары были нанесены ракетами и беспилотниками.
Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца позапрошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. До этого лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что они возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
 
ИЗРАИЛЬГазаМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала