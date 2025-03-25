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Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту в Тель-Авиве
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту в Тель-Авиве - 25.03.2025, ПРАЙМ
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту в Тель-Авиве
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по международному аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, сообщает телеканал Al... | 25.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по международному аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение.
"Наши ракетные силы двумя баллистическими ракетами нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном (районе - ред.) Яффо", - сообщает телеканал.
Кроме того, хуситы сообщили о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море, удары были нанесены ракетами и беспилотниками.
Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца позапрошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. До этого лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что они возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
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Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту в Тель-Авиве
Al Masirah: хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту в Тель-Авиве
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по международному аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение.
"Наши ракетные силы двумя баллистическими ракетами нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном (районе - ред.) Яффо", - сообщает телеканал.
Кроме того, хуситы сообщили о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море, удары были нанесены ракетами и беспилотниками.
Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца позапрошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. До этого лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что они возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.