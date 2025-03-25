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Иена укрепляется к доллару после выхода протокола заседания Банка Японии

Иена укрепляется к доллару после выхода протокола заседания Банка Японии - 25.03.2025, ПРАЙМ

Иена укрепляется к доллару после выхода протокола заседания Банка Японии

Иена несколько укрепляется по отношению к доллару во вторник утром после публикации протокола январского заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. | 25.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Иена несколько укрепляется по отношению к доллару во вторник утром после публикации протокола январского заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск курс доллара к иене снижался до 150,5 иены с уровня прошлого закрытия в 150,66 иены за доллар. В это же время курс евро к доллару рос до 1,0803 доллара с 1,0801 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,05%, до 104,27 пункта. Во вторник утром был опубликован протокол январского заседания Банка Японии, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку до уровня 0,5% с 0,25%. В документе отмечается, что базовая инфляция по ожиданиям японского ЦБ будет постепенно расти, во второй половине прогнозируемого регулятором периода может достигнуть уровня, соответствующего целевому показателю ценовой стабильности. При этом на мартовском заседании Банк Японии сохранил ставку на уровне 0,5%. В этот же день будет опубликован индекс доверия потребителей в США от аналитической Conference Board. Как ожидается, показатель в марте сократился до 94 пунктов с 98,3 пункта месяцем ранее.

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