https://1prime.ru/20250325/iena-856074746.html
Иена укрепляется к доллару после выхода протокола заседания Банка Японии
Иена укрепляется к доллару после выхода протокола заседания Банка Японии - 25.03.2025, ПРАЙМ
Иена укрепляется к доллару после выхода протокола заседания Банка Японии
Иена несколько укрепляется по отношению к доллару во вторник утром после публикации протокола январского заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T08:33+0300
2025-03-25T08:33+0300
2025-03-25T08:33+0300
экономика
рынки
торги
банк японии
сша
иена
япония
доллар сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76305/53/763055328_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_905db955dccfe2e034b96c782cde5674.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Иена несколько укрепляется по отношению к доллару во вторник утром после публикации протокола январского заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск курс доллара к иене снижался до 150,5 иены с уровня прошлого закрытия в 150,66 иены за доллар. В это же время курс евро к доллару рос до 1,0803 доллара с 1,0801 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,05%, до 104,27 пункта. Во вторник утром был опубликован протокол январского заседания Банка Японии, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку до уровня 0,5% с 0,25%. В документе отмечается, что базовая инфляция по ожиданиям японского ЦБ будет постепенно расти, во второй половине прогнозируемого регулятором периода может достигнуть уровня, соответствующего целевому показателю ценовой стабильности. При этом на мартовском заседании Банк Японии сохранил ставку на уровне 0,5%. В этот же день будет опубликован индекс доверия потребителей в США от аналитической Conference Board. Как ожидается, показатель в марте сократился до 94 пунктов с 98,3 пункта месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250321/iena-855982230.html
сша
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76305/53/763055328_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_48d6a38d9d0a3b6d1fdeccc5e7fe94e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, банк японии, сша, иена, япония, доллар сша
Экономика, Рынки, Торги, Банк Японии, США, иена, ЯПОНИЯ, Доллар США
Иена укрепляется к доллару после выхода протокола заседания Банка Японии
Курс иены к доллару растет после публикации протокола заседания Банка Японии
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Иена несколько укрепляется по отношению к доллару во вторник утром после публикации протокола январского заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 мск курс доллара к иене снижался до 150,5 иены с уровня прошлого закрытия в 150,66 иены за доллар.
В это же время курс евро к доллару рос до 1,0803 доллара с 1,0801 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,05%, до 104,27 пункта.
Во вторник утром был опубликован протокол январского заседания Банка Японии, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку до уровня 0,5% с 0,25%. В документе отмечается, что базовая инфляция по ожиданиям японского ЦБ будет постепенно расти, во второй половине прогнозируемого регулятором периода может достигнуть уровня, соответствующего целевому показателю ценовой стабильности. При этом на мартовском заседании Банк Японии сохранил ставку на уровне 0,5%.
В этот же день будет опубликован индекс доверия потребителей в США от аналитической Conference Board. Как ожидается, показатель в марте сократился до 94 пунктов с 98,3 пункта месяцем ранее.
Иена дешевеет к доллару после выхода данных об инфляции в Японии