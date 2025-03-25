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Google представил новую линейку ИИ-моделей со способностью к рассуждению - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Google представил новую линейку ИИ-моделей со способностью к рассуждению
Google представил новую линейку ИИ-моделей со способностью к рассуждению - 25.03.2025, ПРАЙМ
Google представил новую линейку ИИ-моделей со способностью к рассуждению
Google представила новую линейку моделей искусственного интеллекта (ИИ) Gemini 2.5 со способностью к рассуждению и мышлению, следует из пресс-релиза компании. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T20:58+0300
2025-03-25T20:58+0300
экономика
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Google представила новую линейку моделей искусственного интеллекта (ИИ) Gemini 2.5 со способностью к рассуждению и мышлению, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня мы представили Gemini 2.5, нашу самую умную модель искусственного интеллекта… Модели Gemini 2.5… способны рассуждать с помощью своих мыслей, прежде чем ответить, это обеспечивает повышенную производительность и точность", - говорится в сообщении. Первой из линейки моделей Google выпускает экспериментальную версию Gemini 2.5 Pro, которая предназначена для выполнения сложных задач. Отмечается, что модель уже доступна в Google AI Studio и приложении Gemini для пользователей Gemini Advanced. В ближайшее время компания введет ценообразование для модели. Google указывает, что Gemini 2.5 была значительным скачком по сравнению с моделями версии 2.0. Новые модели могут обрабатывать огромные массивы данных и решать сложные задачи на основе различных источников, включая текст, аудио, изображения, видео, а также код. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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google, ии
Экономика, Google, ИИ
20:58 25.03.2025
 
Google представил новую линейку ИИ-моделей со способностью к рассуждению

Google представил новую линейку "мыслящих" и "рассуждающих" ИИ-моделей Gemini 2.5

© flickr.com / Robert Scoble Логотип Google
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© flickr.com / Robert Scoble
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Google представила новую линейку моделей искусственного интеллекта (ИИ) Gemini 2.5 со способностью к рассуждению и мышлению, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня мы представили Gemini 2.5, нашу самую умную модель искусственного интеллекта… Модели Gemini 2.5… способны рассуждать с помощью своих мыслей, прежде чем ответить, это обеспечивает повышенную производительность и точность", - говорится в сообщении.
Первой из линейки моделей Google выпускает экспериментальную версию Gemini 2.5 Pro, которая предназначена для выполнения сложных задач. Отмечается, что модель уже доступна в Google AI Studio и приложении Gemini для пользователей Gemini Advanced. В ближайшее время компания введет ценообразование для модели.
Google указывает, что Gemini 2.5 была значительным скачком по сравнению с моделями версии 2.0. Новые модели могут обрабатывать огромные массивы данных и решать сложные задачи на основе различных источников, включая текст, аудио, изображения, видео, а также код.
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
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Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
 
ЭкономикаGoogleИИ
 
 
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