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Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по экономике Германии - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по экономике Германии
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по экономике Германии - 25.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по экономике Германии
Основные фондовые индексы Европы растут во вторник после выхода данных по индексу делового климата IFO в Германии, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 25.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник после выхода данных по индексу делового климата IFO в Германии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.21 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,49%, до 8 680,61 пункта, французский CAC 40 - на 0,91%, до 8 094,99 пункта, немецкий DAX - на 0,7%, до 23 015,06 пункта. Ранее во вторник исследовательский институт IFO опубликовал данные по индексу делового климата в Германии. Показатель в марте поднялся до 86,7 пункта с 85,3 пункта в феврале (первоначально оценивался в 85,2 пункта). При этом индекс экономических ожиданий в Германии вырос до 87,7 пункта с пересмотренного показателя февраля в 85,6 пункта (первоначально оценивался в 85,4 пункта), что выше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, в 87,3 пункта. "Экономика Германии постепенно восстанавливает свои позиции, об этом свидетельствуют данные по индексу делового климата IFO и индексу деловой активности PMI за март, которые свидетельствуют об улучшении настроений, особенно в испытывающем трудности секторе производства", - цитирует Блумберг мнение аналитика агентства Мартина Адеммера (Martin Ademmer).
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рынки, индексы, торги, германия, ifo, dax, европа, pmi
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, IFO, DAX, ЕВРОПА, PMI
13:37 25.03.2025
 
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по экономике Германии

Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по IFO в Германии

© CC BY 2.0 / Thomas SchulzСтатуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия
Статуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© CC BY 2.0 / Thomas Schulz
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник после выхода данных по индексу делового климата IFO в Германии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.21 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,49%, до 8 680,61 пункта, французский CAC 40 - на 0,91%, до 8 094,99 пункта, немецкий DAX - на 0,7%, до 23 015,06 пункта.
Ранее во вторник исследовательский институт IFO опубликовал данные по индексу делового климата в Германии. Показатель в марте поднялся до 86,7 пункта с 85,3 пункта в феврале (первоначально оценивался в 85,2 пункта).
При этом индекс экономических ожиданий в Германии вырос до 87,7 пункта с пересмотренного показателя февраля в 85,6 пункта (первоначально оценивался в 85,4 пункта), что выше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, в 87,3 пункта.
"Экономика Германии постепенно восстанавливает свои позиции, об этом свидетельствуют данные по индексу делового климата IFO и индексу деловой активности PMI за март, которые свидетельствуют об улучшении настроений, особенно в испытывающем трудности секторе производства", - цитирует Блумберг мнение аналитика агентства Мартина Адеммера (Martin Ademmer).
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились
12:44
 
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