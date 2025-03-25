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Индонезия официально присоединилась к Новому банку развития БРИКС

Индонезия официально присоединилась к Новому банку развития БРИКС - 25.03.2025, ПРАЙМ

Индонезия официально присоединилась к Новому банку развития БРИКС

Президент Индонезии Прабово Субианто официально объявил о присоединении Индонезии к Новому банку развития БРИКС по итогам встречи с главой организации Дилмой... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T14:21+0300

2025-03-25T14:21+0300

2025-03-25T14:21+0300

экономика

индонезия

дилма роуссефф

новый банк развития

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ДЖАКАРТА, 25 мар – ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто официально объявил о присоединении Индонезии к Новому банку развития БРИКС по итогам встречи с главой организации Дилмой Роуссефф. "Нас пригласили стать членами Нового банка развития. Мы провели оценку и обсудили это с нашей финансовой командой, и Индонезия приняла решение присоединиться к Новому банку развития", — приводит слова Субианто индонезийский портал IDN Times. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталезе было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов в странах-членах БРИКС и в других развивающихся странах.

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индонезия, дилма роуссефф, новый банк развития