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Индонезия официально присоединилась к Новому банку развития БРИКС
Индонезия официально присоединилась к Новому банку развития БРИКС - 25.03.2025, ПРАЙМ
Индонезия официально присоединилась к Новому банку развития БРИКС
Президент Индонезии Прабово Субианто официально объявил о присоединении Индонезии к Новому банку развития БРИКС по итогам встречи с главой организации Дилмой... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T14:21+0300
2025-03-25T14:21+0300
2025-03-25T14:21+0300
экономика
индонезия
дилма роуссефф
новый банк развития
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ДЖАКАРТА, 25 мар – ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто официально объявил о присоединении Индонезии к Новому банку развития БРИКС по итогам встречи с главой организации Дилмой Роуссефф. "Нас пригласили стать членами Нового банка развития. Мы провели оценку и обсудили это с нашей финансовой командой, и Индонезия приняла решение присоединиться к Новому банку развития", — приводит слова Субианто индонезийский портал IDN Times. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталезе было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов в странах-членах БРИКС и в других развивающихся странах.
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индонезия, дилма роуссефф, новый банк развития
Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Дилма Роуссефф, Новый банк развития
Индонезия официально присоединилась к Новому банку развития БРИКС
Субианто: Индонезия официально присоединяется к Новому банку развития БРИКС
ДЖАКАРТА, 25 мар – ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто официально объявил о присоединении Индонезии к Новому банку развития БРИКС по итогам встречи с главой организации Дилмой Роуссефф.
"Нас пригласили стать членами Нового банка развития. Мы провели оценку и обсудили это с нашей финансовой командой, и Индонезия приняла решение присоединиться к Новому банку развития", — приводит слова Субианто индонезийский портал IDN Times.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталезе было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов в странах-членах БРИКС и в других развивающихся странах.
СМИ: Бразилия работает над идеей блокчейна для транзакций внутри БРИКС