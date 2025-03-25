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В Кремле рассказали об условиях Черноморской инициативы

В Кремле рассказали об условиях Черноморской инициативы - 25.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали об условиях Черноморской инициативы

Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", сообщается на сайте Кремля. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T19:20+0300

2025-03-25T19:20+0300

2025-03-25T20:00+0300

политика

россия

сша

черноморская инициатива

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", сообщается на сайте Кремля."В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов", - говорится в сообщении.США, в соответствии с договоренностями, будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам, говорится в сообщении."США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - указывается в тексте.Договоренность о реализации Черноморской инициативы может вступить в силу после снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования, говорится в сообщении на сайте Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде.Отмечается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов."(Пункт вступает в силу после - ред.) снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования", - говорится в сообщении.Договоренности РФ и США по Черному морю должны вступить в силу после снятия ограничений на обслуживание в портах российских судов, задействованных в торговле продовольствием, сообщили в Кремле."Пункты 1 и 2 вступают в силу после: снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями", - говорится в сообщении Кремля по итогам встречи экспертных групп России и США.США в соответствии с договоренностями будут способствовать расширению доступа РФ к платежным системам для транзакций, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции, сообщили в Кремле.Договоренность о реализации черноморской инициативы может вступить в силу после снятия санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия, следует из заявления по итогам встречи российской и американской экспертных групп."Пункты 1 и 2 вступают в силу после… Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия, в том числе рыбопродукции, удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия, в том числе рыбопродукции, и удобрений", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.Договоренности России и США по "Черноморской инициативе" должны вступить в силу после снятия, в том числе, ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники, говорится в обнародованном во вторник сообщении Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде."Пункты 1 и 2 вступают в силу после: снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений", - говорится в сообщении.В пунктах первом и втором говорилось, что, в соответствии с договоренностью, стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", при этом США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.Договоренность о реализации черноморской инициативы должна вступить в силу после снятия санкций с Россельхозбанка, следует из заявления."Пункты 1 (о Черноморской инициативе - ред.) и 2 (о восстановлении доступа российского экспорта - ред.) вступают в силу после: Снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля."Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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россия, сша, черноморская инициатива