https://1prime.ru/20250325/ipoteka-856082824.html
ОКБ отметило снижение количества выдач льготной ипотеки в феврале на 32%
ОКБ отметило снижение количества выдач льготной ипотеки в феврале на 32% - 25.03.2025, ПРАЙМ
ОКБ отметило снижение количества выдач льготной ипотеки в феврале на 32%
Российские банки в феврале выдали 29,6 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой, что на 32% меньше показателя февраля прошлого года, сообщает Объединенное... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T12:41+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские банки в феврале выдали 29,6 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой, что на 32% меньше показателя февраля прошлого года, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги льготного ипотечного кредитования россиян в феврале 2025 года. За месяц банки выдали 29,60 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на 156,24 миллиарда рублей. На долю льготной ипотеки пришелся 71% от общего количества и 88% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. В годовом отношении количество выдач сократилось на 32%, объем – на 31%", - говорится в сообщении. В ОКБ отмечают, что средний размер льготного ипотечного кредита в феврале вырос на 2% год к году, до 5,28 миллиона рублей. Средний срок кредитования был равен 292 месяцам, что на 9 месяцев меньше, чем в феврале прошлого года (301 месяц). В сравнении с предыдущим месяцем количество выдач льготных жилищных кредитов выросло на 87%, объем – на 77%. Так, в январе доля льготной ипотеки составляла 57% от общего количества и 79% от общего объема выдач: было выдано 15,83 тысячи кредитов на 88,11 миллиарда рублей. Средний размер кредита был равен 5,57 миллиона рублей, средний срок – 304 месяца. Согласно данным ОКБ, в топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в феврале вошли: Москва – 3,28 тысячи кредитов на 24,18 миллиарда рублей, Московская область – 2,32 тысячи кредитов на 15,39 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 1,62 тысячи кредитов на 10,46 миллиарда рублей, Краснодарский край – 1,05 тысячи кредитов на 5,29 миллиарда рублей и Татарстан – 1 тысяча кредитов на 5,12 миллиарда рублей.
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банки, финансы, россия, окб, ипотека, льготная ипотека
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, ОКБ, ипотека, льготная ипотека
ОКБ отметило снижение количества выдач льготной ипотеки в феврале на 32%
ОКБ: российские банки в феврале выдали 29,6 тысячи льготных кредитов
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские банки в феврале выдали 29,6 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой, что на 32% меньше показателя февраля прошлого года, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
"ОКБ подвело итоги льготного ипотечного кредитования россиян в феврале 2025 года. За месяц банки выдали 29,60 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на 156,24 миллиарда рублей. На долю льготной ипотеки пришелся 71% от общего количества и 88% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. В годовом отношении количество выдач сократилось на 32%, объем – на 31%", - говорится в сообщении.
В ОКБ отмечают, что средний размер льготного ипотечного кредита в феврале вырос на 2% год к году, до 5,28 миллиона рублей. Средний срок кредитования был равен 292 месяцам, что на 9 месяцев меньше, чем в феврале прошлого года (301 месяц).
В сравнении с предыдущим месяцем количество выдач льготных жилищных кредитов выросло на 87%, объем – на 77%. Так, в январе доля льготной ипотеки составляла 57% от общего количества и 79% от общего объема выдач: было выдано 15,83 тысячи кредитов на 88,11 миллиарда рублей. Средний размер кредита был равен 5,57 миллиона рублей, средний срок – 304 месяца.
Согласно данным ОКБ, в топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в феврале вошли: Москва – 3,28 тысячи кредитов на 24,18 миллиарда рублей, Московская область – 2,32 тысячи кредитов на 15,39 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 1,62 тысячи кредитов на 10,46 миллиарда рублей, Краснодарский край – 1,05 тысячи кредитов на 5,29 миллиарда рублей и Татарстан – 1 тысяча кредитов на 5,12 миллиарда рублей.
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