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Россельхозбанк нарастил выпуск карт UnionPay в четыре раза

Россельхозбанк нарастил выпуск карт UnionPay в четыре раза - 25.03.2025, ПРАЙМ

Россельхозбанк нарастил выпуск карт UnionPay в четыре раза

Россельхозбанк (РСХБ) в 2024 году выпустил почти 400 тысяч карт UnionPay, это в 4 раза больше, чем годом ранее, сообщил глава банка Борис Листов. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T09:01+0300

2025-03-25T09:01+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россельхозбанк (РСХБ) в 2024 году выпустил почти 400 тысяч карт UnionPay, это в 4 раза больше, чем годом ранее, сообщил глава банка Борис Листов. "РСХБ - абсолютный лидер по эмиссии UnionPay с долей рынка 96%. За год выпустили почти 400 тысяч карт, это в 4 раза больше, чем годом ранее", – сказал Листов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. Также он отметил, что в 2024 году, несмотря на санкционные ограничения, Россельхозбанку удалось обеспечить проведение международных расчетов. "Суммарный объем трансграничных платежей в 2024 году превысил 65 миллиардов юаней. Это почти в 4 раза больше показателя 2023 года", - добавил Листов. По его словам, одной из самых главных задач для банка по-прежнему остается безопасность пользователей и клиентов, в том числе за счет развития цифровых технологий и сервисов. "Несмотря на существенное увеличение мошенничества во всем банковском секторе и более чем двукратное увеличение кибератак на нашу инфраструктуру в сравнении с предыдущим годом, РСХБ нейтрализовал все кибератаки в полном объеме. Это заслуга внутреннего "щита" кибербезопасности, который функционирует 24/7", – заключил Листов.

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финансы, банки, россельхозбанк, unionpay