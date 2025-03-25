https://1prime.ru/20250325/kiberataki-856078852.html

В США упрекнули Пентагон в неспособности защитить средства связи от взломов

В США упрекнули Пентагон в неспособности защитить средства связи от взломов - 25.03.2025, ПРАЙМ

В США упрекнули Пентагон в неспособности защитить средства связи от взломов

Американский сенатор-демократ Рон Уайден приветствовал решение Пентагона начать расследование в отношении неудачных мер по защите средств связи от взломов и... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T10:35+0300

2025-03-25T10:35+0300

2025-03-25T10:35+0300

технологии

сша

кибератаки

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Американский сенатор-демократ Рон Уайден приветствовал решение Пентагона начать расследование в отношении неудачных мер по защите средств связи от взломов и иностранного шпионажа в связи с кибератаками 2024 года, однако назвал позорным отсутствие у ведомства требований к операторам связи по обеспечению кибербезопасности. Издание Defense One напоминает, что Уайден и другой сенатор, Эрик Шмитт, в декабре призвали минобороны провести расследование после того, как группа хакеров Salt Typhoon атаковала крупнейшие американские телекоммуникационные компании и получила доступ к сообщениям американских госслужащих и политиков. Законодатели назвали случившееся неспособностью ведомства обеспечить защиту несекретных средств связи от иностранного шпионажа. Издание со ссылкой на письмо из Пентагона сообщает, что генеральный инспектор ведомства начал расследование в отношении того, как оно использует коммерческие устройства и услуги. "Министерство обороны знало, что каждый крупный оператор беспроводной связи уязвим для иностранных взломов, прежде, чем согласилось потратить миллиарды на контракты с Verizon, AT&T и T-Mobile. Позорно, что Пентагон не смог даже потребовать от этих компаний ввести минимальные меры в сфере кибербезопасности", - приводит издание слова из заявления Уайдена. При этом сенатор приветствовал начало ведомством разбирательства. США в середине января ввели санкции против одного юридического и одного физического лица из Китая за якобы участие в кибератаках на крупнейшие американские телекоммуникационные компании. Компания из Сычуани, против которой ввели санкции, якобы напрямую связана с группой хакеров Salt Typhoon, которые скомпрометировали сетевую инфраструктуру нескольких крупных американских компаний-поставщиков телекоммуникационных и интернет-услуг. В последние годы Китай и США часто обмениваются обвинениями в кибератаках. Так, в США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.

https://1prime.ru/20250322/pentagon-856019132.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сша, кибератаки