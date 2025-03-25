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Самое мощное оружие. Русское кино покоряет мир

Самое мощное оружие. Русское кино покоряет мир - 25.03.2025, ПРАЙМ

Самое мощное оружие. Русское кино покоряет мир

Наше кино все увереннее завоевывает сердца зрителей по всему миру. Больше всего – в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Особую любовь снискали... | 25.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ, Олег Обухов. Наше кино все увереннее завоевывает сердца зрителей по всему миру. Больше всего – в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Особую любовь снискали анимация, исторические полотна и патриотические ленты. К примеру, Китай стал настоящим Эльдорадо для российского фильма "Чебурашка", который получил статус "хит проката". Критики отмечают зрелищность и оригинальность киносюжетов Made in Russia, что и помогает им выигрышно выделяться в потоке мировой киноиндустрии.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРусские идутВ последние пару-тройку лет российский кинематограф переживает настоящий ренессанс. С уходом голливудских тяжеловесов с нашего кинорынка отечественные фильмы не просто заполнили вакуум, а торжествующе ворвались на экраны, завоевывая сердца зрителей. И что самое приятное – даже за рубежом к ним проснулся живой интерес. К слову, КНР заняла первое место по сборам от проката российских фильмов в 2024 году, отметили в "Роскино". Китайцы, известные ценители всего российского, давно уже активно сотрудничают с Россией в культурной сфере и часто с удовольствием смотрят нашу анимацию. Российские фильмы и мультфильмы также особо приглянулись киноманам Италии, Сербии, Турции, Индии. А также – Кубы, Венесуэлы, Бразилии, Мексики, и стран Персидского залива, говорит независимый пиар-консультант Денис Голдман."В Африке, Латинской Америке и странах Ближнего Востока российские фильмы воспринимаются как достойная альтернатива западному контенту. В Китае растущему интересу способствует активное сотрудничество Москвы и Пекина в сфере культурного обмена и повышенный спрос на российский кинематограф, особенно анимацию. В целом российские фильмы стали занимать больше экранного времени и в других дружественных странах, так как зрители к ним начали проявлять больший интерес", – поясняет независимый пиар-консультант Денис Голдман."Чебурашка" и "Майор Гром"В числе факторов, которые благоприятствовали росту популярности российского кино и анимации в мире – ежедневное обсуждение России в мировых СМИ. Это подогревает интерес к нашей стране, а значит и культуре. Люди пытаются разобраться в причинах и предпосылках действий страны, поэтому обращаются за подсказками к национальному кинематографу, рассказывает преподаватель факультета кино и телевидения университета "Синергия" Оксана Дякина."В 2024 году сборы российского кино за границей увеличились более чем вдвое – превысили 11 миллионов долларов. Есть уникальные примеры, такие как фильм "Чебурашка", который понравился иностранным зрителям. Он и в России собрал немало – 6,7 миллиарда рублей. Бешеную популярность за рубежом вызвал российский супергеройский фильм "Майор Гром: Чумной Доктор". Есть также примеры успешных мультфильмов. Стоит отметить, что российское кино за последние годы выросло по уровню спецэффектов и уникальности сюжетов, даже по оценкам искушенных зрителей. В том числе и высокое качество отразилось на росте продаж за рубежом", – уточняет эксперт.Мультики – наше всёЕще один фактор – господдержка. Власти активно развивают российское кино не только благодаря прямому финансированию. Разрабатываются и поэтапно реализуются различные программы по продвижению отечественного контента на мировом рынке с ориентировкой на страны Азии и БРИКС, отмечает продюсер Марина Русакова"С учетом специфики запросов меняются темы и стили российских фильмов, что делает их более привлекательными для зарубежного зрителя. Сейчас акцент делается на уникальные культурные и исторические тематики, а также на традиции сотрудничающих с Россией стран. Между прочим, российские анимационные фильмы стали получать высокие международные оценки за качество и оригинальность, что сделало их востребованными на мировом рынке. Свою роль сыграло и создание контента для молодой аудитории на цифровых платформах, что дает новые возможности для развития российского кинематографа", – указывает специалист.Секрет успехаРассуждая о запросах зарубежных зрителей, следует отметить особый интерес к ярким образам киногероев и юмору. В частности в Китае невероятным спросом пользуются фильмы про змея Горыныча и драконов, говорит Дякина."Это объясняется любовью китайцев к мифическому зверю. Им нравится волшебство, фэнтези, истории про славянские мифы, богатырей, Бабу Ягу, супергероев, не подражающих западным (тот же майор Гром). Интересны фильмы о войне, истории, о традициях и жизни в Сибири. Причем жанры могут быть любые – комедии, драмы или "ужастики" про северных русалок. Российские регионы, к примеру, на весь мир прославились качественным документальным кино. Самобытные якутские и бурятские киноленты буквально "взрывают" многие кинофестивали", – констатирует специалист.Голливуд, трепещиС учетом растущего в мире интереса к российским фильмам и анимации, а также господдержки, у нашей киноиндустрии есть все шансы на дальнейшее развитие и укрепление позиций на международной арене. В этом случае, помимо "Чебурашки", тон задают и такие киноленты, как "Лед", "Легенда" и "Остров". Однако говорить о высокой прибыльности отрасли пока не приходится, отмечает Русакова."Успехи налицо, российская киноиндустрия развивается динамично. Но требуются серьезные инвестиции в отрасль, чтобы добиться устойчивых результатов. К числу прибыльных проектов, которые собрали солидные суммы на внутреннем и зарубежном рынках, можно отнести также полнометражные картины продюсера Эдуарда Илояна и компании Yellow, Black and White. Серьезных результатов удалось достичь в производстве сериалов, но, как известно, предела совершенству нет", – говорит продюсер.Заметный рост наблюдается и в таких сегментах, как исторические фильмы и патриотическое кино. Давно уже прибыльными стали анимация и отдельные крупные проекты, продолжает Голдман. "Например – студии "КиноАтис" и "Союзмультфильм" стабильно собирают кассу за рубежом", – указывает пиар-консультант.Так что, да, у российского кино сейчас действительно интересный период. Важно не останавливаться на достигнутом и активно развивать инфраструктуру, поддерживать молодые таланты, улучшать условия для производства качественного кино и привлекать частные инвестиции. Главное сейчас – не упустить шанс, не растерять энтузиазм и продолжать двигаться вперед, создавая кино, которое будет интересно зрителям и в России, и за ее пределами. Только так, говорят эксперты, можно создать мощную и конкурентоспособную киноиндустрию, способную не только зарабатывать деньги, но и формировать позитивный имидж России за рубежом. И кто знает, может быть, вскоре мы увидим больше российских фильмов, которые будут собирать полные залы по всему миру, завоевывая престижные международные награды.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

союзмультфильм, бизнес, общество , китай, азия, кино, кинокомпании