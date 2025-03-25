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В Китае призвали увеличить инвестиции в цифровые технологии
В Китае призвали увеличить инвестиции в цифровые технологии - 25.03.2025, ПРАЙМ
В Китае призвали увеличить инвестиции в цифровые технологии
Странам Азии необходимо увеличить инвестиции в цифровые технологии и приложения искусственного интеллекта (ИИ), заявил заместитель председателя Азиатского... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T06:46+0300
2025-03-25T06:46+0300
2025-03-25T06:46+0300
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ПЕКИН, 25 мар - ПРАЙМ. Странам Азии необходимо увеличить инвестиции в цифровые технологии и приложения искусственного интеллекта (ИИ), заявил заместитель председателя Азиатского форума в Боао, бывший глава Народного банка (ЦБ) Китая Чжоу Сяочуань.
Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань.
"Азии необходимо увеличить инвестиции в цифровые технологии и приложения ИИ, а также (нарастить - ред.) международное сотрудничество в этих областях, чтобы расширить возможности устойчивого развития с помощью новых производительных сил", - заявил Чжоу Сяочуань в статье, опубликованной в официальном аккаунте форума в соцсети WeChat.
Он отметил, что Азия "стала как движущей силой, так и бенефициаром глобального зеленого перехода".
По его словам, страны Азии могут использовать свои объединенные преимущества в капитале, технологиях, производственных мощностях и рынках для создания цепочки зеленой энергетической промышленности и развития среднесрочных и долгосрочных зеленых инвестиционных партнерств.
Азиатский форум в Боао, который неформально называют "восточным Давосом", был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
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технологии, мировая экономика, азия, китай, хайнань, wechat
Технологии, Мировая экономика, АЗИЯ, КИТАЙ, Хайнань, WeChat
В Китае призвали увеличить инвестиции в цифровые технологии
Экс-глава ЦБ Китая Чжоу Сяочуань призвал увеличить инвестиции в цифровые технологии
ПЕКИН, 25 мар - ПРАЙМ. Странам Азии необходимо увеличить инвестиции в цифровые технологии и приложения искусственного интеллекта (ИИ), заявил заместитель председателя Азиатского форума в Боао, бывший глава Народного банка (ЦБ) Китая Чжоу Сяочуань.
Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань.
"Азии необходимо увеличить инвестиции в цифровые технологии и приложения ИИ, а также (нарастить - ред.) международное сотрудничество в этих областях, чтобы расширить возможности устойчивого развития с помощью новых производительных сил", - заявил Чжоу Сяочуань в статье, опубликованной в официальном аккаунте форума в соцсети WeChat.
Он отметил, что Азия "стала как движущей силой, так и бенефициаром глобального зеленого перехода".
По его словам, страны Азии могут использовать свои объединенные преимущества в капитале, технологиях, производственных мощностях и рынках для создания цепочки зеленой энергетической промышленности и развития среднесрочных и долгосрочных зеленых инвестиционных партнерств.
Азиатский форум в Боао, который неформально называют "восточным Давосом", был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.