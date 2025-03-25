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В Китае призвали страны Азии противостоять торговому протекционизму - 25.03.2025, ПРАЙМ
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В Китае призвали страны Азии противостоять торговому протекционизму
В Китае призвали страны Азии противостоять торговому протекционизму - 25.03.2025, ПРАЙМ
В Китае призвали страны Азии противостоять торговому протекционизму
Страны Азии должны совместно противостоять торговому протекционизму, а также прикладывать усилия для устранения торговых барьеров, заявил заместитель... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T06:52+0300
2025-03-25T06:52+0300
экономика
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ПЕКИН, 25 мар - ПРАЙМ. Страны Азии должны совместно противостоять торговому протекционизму, а также прикладывать усилия для устранения торговых барьеров, заявил заместитель председателя Азиатского форума в Боао, бывший глава Народного банка (ЦБ) Китая Чжоу Сяочуань. Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань. "Азиатским странам необходимо активно продвигать региональную экономическую интеграцию, формировать инклюзивную и выгодную форму экономической глобализации", - заявил Чжоу Сяочуань в статье, опубликованной в официальном аккаунте форума в соцсети WeChat. Он отметил, что страны Азии "должны совместно противостоять односторонности и торговому протекционизму, а также поддерживать подлинную многосторонность". "Необходимо приложить усилия для устранения торговых барьеров, содействия свободному потоку ресурсов, продвижения цифровой торговли и торговли услугами, укрепления инфраструктурной связанности и создания прочной основы для региональной экономической интеграции", - добавил он. Азиатский форум в Боао, который неформально называют "восточным Давосом", был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
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банки, финансы, азия, китай, хайнань, wechat
Экономика, Банки, Финансы, АЗИЯ, КИТАЙ, Хайнань, WeChat
06:52 25.03.2025
 
В Китае призвали страны Азии противостоять торговому протекционизму

Чжоу Сяочуань: страны Азии должны совместно противостоять торговому протекционизму

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ПЕКИН, 25 мар - ПРАЙМ. Страны Азии должны совместно противостоять торговому протекционизму, а также прикладывать усилия для устранения торговых барьеров, заявил заместитель председателя Азиатского форума в Боао, бывший глава Народного банка (ЦБ) Китая Чжоу Сяочуань.
Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань.
"Азиатским странам необходимо активно продвигать региональную экономическую интеграцию, формировать инклюзивную и выгодную форму экономической глобализации", - заявил Чжоу Сяочуань в статье, опубликованной в официальном аккаунте форума в соцсети WeChat.
Он отметил, что страны Азии "должны совместно противостоять односторонности и торговому протекционизму, а также поддерживать подлинную многосторонность".
"Необходимо приложить усилия для устранения торговых барьеров, содействия свободному потоку ресурсов, продвижения цифровой торговли и торговли услугами, укрепления инфраструктурной связанности и создания прочной основы для региональной экономической интеграции", - добавил он.
Азиатский форум в Боао, который неформально называют "восточным Давосом", был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
 
ЭкономикаБанкиФинансыАЗИЯКИТАЙХайнаньWeChat
 
 
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