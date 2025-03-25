Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские лизинговые компании ждут роста рынка автолизинга - 25.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250325/kompanii-856072809.html
Российские лизинговые компании ждут роста рынка автолизинга
Российские лизинговые компании ждут роста рынка автолизинга - 25.03.2025, ПРАЙМ
Российские лизинговые компании ждут роста рынка автолизинга
Российские лизинговые компании на фоне ожидаемого ими сохранения или даже снижения ключевой ставки во втором квартале 2025 года, ждут роста рынка автолизинга,... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T05:34+0300
2025-03-25T05:34+0300
бизнес
россия
рф
алексей смирнов
банк россия
банк россии
альфа-лизинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856072809.jpg?1742870052
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские лизинговые компании на фоне ожидаемого ими сохранения или даже снижения ключевой ставки во втором квартале 2025 года, ждут роста рынка автолизинга, следует из комментариев компаний РИА Новости. ЦБ РФ в минувшую пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. "Следующее заседание ЦБ состоится через месяц. Регулятор ожидает замедление динамики роста цен в ближайшие месяцы, а это даёт намёк на возможность смягчения денежно-кредитной политики во втором квартале 2025 года. В этом случае волна отложенного спроса на технику, который формируется сегодня, будет удовлетворена, а рынок покажет активный рост", - рассказал руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинга" Александр Корнев. Он отметил, что в ближайшие месяцы рынок лизинга будет "держаться на плаву" преимущественно за счет продаж легковых и легких коммерческих автомобилей, а политика ЦБ станет ключевым фактором в определении будущего российского авторынка в целом и рынка автолизинга в частности. По словам генерального директора "Флит Автолизинг" (входит в группу "Инсайт Лизинг") Алексея Смирнова, решение Банка России в пятницу сохранить ключевую ставку на уровне 21% утвердило прогнозы относительно того, что дальше она расти не будет. "На самом деле, важна не столько ключевая ставка, сколько прогноз ключевой ставки на будущее. Именно от прогноза банки закладывают свою маржу. В последние пару месяцев уже наметилась тенденция к снижению процентных ставок, так как банки не прогнозируют дальнейшее увеличение "ключа"... В частности, наша компания уже приняла решение о снижении ставок", - уточнил Смирнов. Коммерческий директор ГК "Альфа-Лизинг" Ольга Кириллова прогнозирует снижение ставки не ранее июня-июля 2025 года, с возможным сокращением до 17-18% к декабрю, отмечая, что в нынешних условиях стоимость лизинга остается высокой и замедляет рост этой отрасли. "При этом низкая ставка не обязательно приведет к снижению стоимости различных товаров, например, автомобилей, так как на них также влияют курс рубля, себестоимость производства и рыночный спрос", - добавила Кириллова.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, алексей смирнов, банк россия, банк россии, альфа-лизинг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Алексей Смирнов, банк Россия, Банк России, Альфа-Лизинг
05:34 25.03.2025
 
Российские лизинговые компании ждут роста рынка автолизинга

Российские лизинговые компании ждут роста рынка автолизинга

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские лизинговые компании на фоне ожидаемого ими сохранения или даже снижения ключевой ставки во втором квартале 2025 года, ждут роста рынка автолизинга, следует из комментариев компаний РИА Новости.
ЦБ РФ в минувшую пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
"Следующее заседание ЦБ состоится через месяц. Регулятор ожидает замедление динамики роста цен в ближайшие месяцы, а это даёт намёк на возможность смягчения денежно-кредитной политики во втором квартале 2025 года. В этом случае волна отложенного спроса на технику, который формируется сегодня, будет удовлетворена, а рынок покажет активный рост", - рассказал руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинга" Александр Корнев.
Он отметил, что в ближайшие месяцы рынок лизинга будет "держаться на плаву" преимущественно за счет продаж легковых и легких коммерческих автомобилей, а политика ЦБ станет ключевым фактором в определении будущего российского авторынка в целом и рынка автолизинга в частности.
По словам генерального директора "Флит Автолизинг" (входит в группу "Инсайт Лизинг") Алексея Смирнова, решение Банка России в пятницу сохранить ключевую ставку на уровне 21% утвердило прогнозы относительно того, что дальше она расти не будет.
"На самом деле, важна не столько ключевая ставка, сколько прогноз ключевой ставки на будущее. Именно от прогноза банки закладывают свою маржу. В последние пару месяцев уже наметилась тенденция к снижению процентных ставок, так как банки не прогнозируют дальнейшее увеличение "ключа"... В частности, наша компания уже приняла решение о снижении ставок", - уточнил Смирнов.
Коммерческий директор ГК "Альфа-Лизинг" Ольга Кириллова прогнозирует снижение ставки не ранее июня-июля 2025 года, с возможным сокращением до 17-18% к декабрю, отмечая, что в нынешних условиях стоимость лизинга остается высокой и замедляет рост этой отрасли. "При этом низкая ставка не обязательно приведет к снижению стоимости различных товаров, например, автомобилей, так как на них также влияют курс рубля, себестоимость производства и рыночный спрос", - добавила Кириллова.
 
БизнесРОССИЯРФАлексей Смирновбанк РоссияБанк РоссииАльфа-Лизинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала