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Российские лизинговые компании ждут роста рынка автолизинга

Российские лизинговые компании ждут роста рынка автолизинга - 25.03.2025, ПРАЙМ

Российские лизинговые компании ждут роста рынка автолизинга

Российские лизинговые компании на фоне ожидаемого ими сохранения или даже снижения ключевой ставки во втором квартале 2025 года, ждут роста рынка автолизинга,... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T05:34+0300

2025-03-25T05:34+0300

2025-03-25T05:34+0300

бизнес

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские лизинговые компании на фоне ожидаемого ими сохранения или даже снижения ключевой ставки во втором квартале 2025 года, ждут роста рынка автолизинга, следует из комментариев компаний РИА Новости. ЦБ РФ в минувшую пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. "Следующее заседание ЦБ состоится через месяц. Регулятор ожидает замедление динамики роста цен в ближайшие месяцы, а это даёт намёк на возможность смягчения денежно-кредитной политики во втором квартале 2025 года. В этом случае волна отложенного спроса на технику, который формируется сегодня, будет удовлетворена, а рынок покажет активный рост", - рассказал руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинга" Александр Корнев. Он отметил, что в ближайшие месяцы рынок лизинга будет "держаться на плаву" преимущественно за счет продаж легковых и легких коммерческих автомобилей, а политика ЦБ станет ключевым фактором в определении будущего российского авторынка в целом и рынка автолизинга в частности. По словам генерального директора "Флит Автолизинг" (входит в группу "Инсайт Лизинг") Алексея Смирнова, решение Банка России в пятницу сохранить ключевую ставку на уровне 21% утвердило прогнозы относительно того, что дальше она расти не будет. "На самом деле, важна не столько ключевая ставка, сколько прогноз ключевой ставки на будущее. Именно от прогноза банки закладывают свою маржу. В последние пару месяцев уже наметилась тенденция к снижению процентных ставок, так как банки не прогнозируют дальнейшее увеличение "ключа"... В частности, наша компания уже приняла решение о снижении ставок", - уточнил Смирнов. Коммерческий директор ГК "Альфа-Лизинг" Ольга Кириллова прогнозирует снижение ставки не ранее июня-июля 2025 года, с возможным сокращением до 17-18% к декабрю, отмечая, что в нынешних условиях стоимость лизинга остается высокой и замедляет рост этой отрасли. "При этом низкая ставка не обязательно приведет к снижению стоимости различных товаров, например, автомобилей, так как на них также влияют курс рубля, себестоимость производства и рыночный спрос", - добавила Кириллова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, алексей смирнов, банк россия, банк россии, альфа-лизинг