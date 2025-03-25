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Названы недружественные страны, продолжающие бизнес в России - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Названы недружественные страны, продолжающие бизнес в России
Названы недружественные страны, продолжающие бизнес в России - 25.03.2025, ПРАЙМ
Названы недружественные страны, продолжающие бизнес в России
С марта 2022 года компании из Италии, Бельгии и Швейцарии реже всего из всего числа недружественных стран покидали Россию, передает РБК со ссылкой на а данные... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T08:59+0300
2025-03-25T08:59+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. С марта 2022 года компании из Италии, Бельгии и Швейцарии реже всего из всего числа недружественных стран покидали Россию, передает РБК со ссылкой на а данные аудиторско-консалтинговой компании Kept."Компании из Италии, Бельгии и Швейцарии уходили из России в меньшем количестве, поскольку местный бизнес представлен здесь в основном легкой промышленностью, ретейлом, текстильным производством, фармацевтикой", — сказано в тексте материала.В издании заметили, что что представленный этими странами бизнес в основном связан с легкой промышленностью, розничной торговлей, текстильным производством и фармацевтикой. Кроме того, репутационный фактор может быть менее важным для бизнеса в Италии, Бельгии и Швейцарии по сравнению с Германией или Францией. Большинство оставшихся в России иностранных компаний продолжают свою обычную хозяйственную деятельность, заключили в издании.
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россия
Экономика, РОССИЯ
08:59 25.03.2025
 
Названы недружественные страны, продолжающие бизнес в России

Kept: с марта 2022 года из России реже всех уходили компании из Италии и Бельгии

© Фото : Unsplash/Artificial PhotographyМагазин одежды
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© Фото : Unsplash/Artificial Photography
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. С марта 2022 года компании из Италии, Бельгии и Швейцарии реже всего из всего числа недружественных стран покидали Россию, передает РБК со ссылкой на а данные аудиторско-консалтинговой компании Kept.
"Компании из Италии, Бельгии и Швейцарии уходили из России в меньшем количестве, поскольку местный бизнес представлен здесь в основном легкой промышленностью, ретейлом, текстильным производством, фармацевтикой", — сказано в тексте материала.
В издании заметили, что что представленный этими странами бизнес в основном связан с легкой промышленностью, розничной торговлей, текстильным производством и фармацевтикой. Кроме того, репутационный фактор может быть менее важным для бизнеса в Италии, Бельгии и Швейцарии по сравнению с Германией или Францией.
Большинство оставшихся в России иностранных компаний продолжают свою обычную хозяйственную деятельность, заключили в издании.
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