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Названы недружественные страны, продолжающие бизнес в России

Названы недружественные страны, продолжающие бизнес в России - 25.03.2025, ПРАЙМ

Названы недружественные страны, продолжающие бизнес в России

С марта 2022 года компании из Италии, Бельгии и Швейцарии реже всего из всего числа недружественных стран покидали Россию, передает РБК со ссылкой на а данные... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T08:59+0300

2025-03-25T08:59+0300

2025-03-25T08:59+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. С марта 2022 года компании из Италии, Бельгии и Швейцарии реже всего из всего числа недружественных стран покидали Россию, передает РБК со ссылкой на а данные аудиторско-консалтинговой компании Kept."Компании из Италии, Бельгии и Швейцарии уходили из России в меньшем количестве, поскольку местный бизнес представлен здесь в основном легкой промышленностью, ретейлом, текстильным производством, фармацевтикой", — сказано в тексте материала.В издании заметили, что что представленный этими странами бизнес в основном связан с легкой промышленностью, розничной торговлей, текстильным производством и фармацевтикой. Кроме того, репутационный фактор может быть менее важным для бизнеса в Италии, Бельгии и Швейцарии по сравнению с Германией или Францией. Большинство оставшихся в России иностранных компаний продолжают свою обычную хозяйственную деятельность, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250324/mekhanizm-856046885.html

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россия