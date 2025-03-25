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Житель Кузбасса похитил товары на маркетплейсе на семь миллионов рублей - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Житель Кузбасса похитил товары на маркетплейсе на семь миллионов рублей
Житель Кузбасса похитил товары на маркетплейсе на семь миллионов рублей - 25.03.2025, ПРАЙМ
Житель Кузбасса похитил товары на маркетплейсе на семь миллионов рублей
Житель города Мыски Кемеровской области был задержан после того, как обнаружил ошибку в системе маркетплейса и похитил товары на сумму более 7 миллионов рублей. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T09:11+0300
2025-03-25T09:11+0300
происшествия
кузбасс
мвд
маркетплейс
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КЕМЕРОВО, 25 мар – ПРАЙМ. Житель города Мыски Кемеровской области был задержан после того, как обнаружил ошибку в системе маркетплейса и похитил товары на сумму более 7 миллионов рублей. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГУ МВД по региону. Подозреваемый зарегистрировался под вымышленным именем и использовал технический сбой в разделе онлайн-оплаты, чтобы совершать заказы, не платя за них."Злоумышленник получал от торговой площадки QR-код, предъявлял его в пунктах выдачи и забирал товар без фактической оплаты. Таким образом он приобрел одежду, 13 смартфонов, 2 ноутбука, планшет, а также 2 игровых компьютера, электроинструменты, бытовые приборы, ювелирные изделия, предметы мебели – всего 757 наименований на сумму более 7 миллионов рублей", – подчеркивается в заявлении ведомства.Полиция провела обыски в нескольких квартирах, принадлежащих подозреваемому, его родственникам и знакомым, и изъяла имущество на сумму более 1 миллиона рублей.Также сообщается, что 30-летнему жителю города Мыски предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 "Мошенничество".
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кузбасс, мвд, маркетплейс
Происшествия, КУЗБАСС, МВД, маркетплейс
09:11 25.03.2025
 
Житель Кузбасса похитил товары на маркетплейсе на семь миллионов рублей

Житель Кузбасса похитил товары на маркетплейсе из-за ошибки в системе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 25 мар – ПРАЙМ. Житель города Мыски Кемеровской области был задержан после того, как обнаружил ошибку в системе маркетплейса и похитил товары на сумму более 7 миллионов рублей. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГУ МВД по региону.
Подозреваемый зарегистрировался под вымышленным именем и использовал технический сбой в разделе онлайн-оплаты, чтобы совершать заказы, не платя за них.
"Злоумышленник получал от торговой площадки QR-код, предъявлял его в пунктах выдачи и забирал товар без фактической оплаты. Таким образом он приобрел одежду, 13 смартфонов, 2 ноутбука, планшет, а также 2 игровых компьютера, электроинструменты, бытовые приборы, ювелирные изделия, предметы мебели – всего 757 наименований на сумму более 7 миллионов рублей", – подчеркивается в заявлении ведомства.
Полиция провела обыски в нескольких квартирах, принадлежащих подозреваемому, его родственникам и знакомым, и изъяла имущество на сумму более 1 миллиона рублей.
Также сообщается, что 30-летнему жителю города Мыски предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 "Мошенничество".
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