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ЦБ оценил темпы кредитования юрлиц в январе-феврале
ЦБ оценил темпы кредитования юрлиц в январе-феврале - 25.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил темпы кредитования юрлиц в январе-феврале
Корпоративное кредитование в России в январе-феврале демонстрировало околонулевой рост или даже слабое сокращение, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:16+0300
2025-03-25T17:16+0300
2025-03-25T17:16+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Корпоративное кредитование в России в январе-феврале демонстрировало околонулевой рост или даже слабое сокращение, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "В первые два месяца 2025 года темпы роста корпоративного кредита были околонулевые или даже слабо отрицательные. Но это связано с очень выраженной сезонностью в государственных расходах в начале этого года, с авансированием госзаказа", - сказал он, выступая на заседании комитета по финрынку в Госдуме. Заботкин отметил, что более уверенно о дальнейшей органической динамике кредита в условиях текущих процентных ставок регулятор сможет судить только по данным за апрель и май.
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финансы
ЦБ оценил темпы кредитования юрлиц в январе-феврале
ЦБ: в кредитовании юрлиц в январе-феврале был рост около нуля или слабый спад
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Корпоративное кредитование в России в январе-феврале демонстрировало околонулевой рост или даже слабое сокращение, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"В первые два месяца 2025 года темпы роста корпоративного кредита были околонулевые или даже слабо отрицательные. Но это связано с очень выраженной сезонностью в государственных расходах в начале этого года, с авансированием госзаказа", - сказал он, выступая на заседании комитета по финрынку в Госдуме.
Заботкин отметил, что более уверенно о дальнейшей органической динамике кредита в условиях текущих процентных ставок регулятор сможет судить только по данным за апрель и май.
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