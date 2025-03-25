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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 марта
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 марта - 25.03.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 марта
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, повысился на 9,62 копейки, до 11,5572 рубля, доллара - на 31,93 копейки, до 84,193 рубля, евро - на | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:32+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, повысился на 9,62 копейки, до 11,5572 рубля, доллара - на 31,93 копейки, до 84,193 рубля, евро - на 81,57 копейки, до 92,3409 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рынки, финансы, банк россии, курсы валют, юань, доллар сша, евро
Экономика, Рынки, Финансы, Банк России, Курсы валют, юань, Доллар США, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 марта
Официальный курс юаня на среду - 11,56 руб, доллара - 84,19 руб, евро- 92,34 руб
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, повысился на 9,62 копейки, до 11,5572 рубля, доллара - на 31,93 копейки, до 84,193 рубля, евро - на 81,57 копейки, до 92,3409 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ оценил темпы кредитования юрлиц в январе-феврале