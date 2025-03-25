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Латвия сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей водки

Латвия сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей водки - 25.03.2025, ПРАЙМ

Латвия сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей водки

Латвия по итогам прошлого года сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки, заняв вместо нее пятое место, свидетельствуют данные... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T05:16+0300

2025-03-25T05:16+0300

2025-03-25T05:16+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Латвия по итогам прошлого года сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки, заняв вместо нее пятое место, свидетельствуют данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade, которые изучило РИА Новости. Крупнейшим импортером горячительного напитка в 2024 году, как и годом ранее, стал Казахстан, закупивший его на 32 миллиона долларов - это на 4% больше результата 2023 года. На второй строчке закрепился Китай с 1,5 миллионами долларов, при этом объемы просели сразу на 29%. Третью строку вновь заняла еще более заметно сократившая закупки Турция: российский экспорт в эту страну за год снизился втрое, до 436,5 тысячи долларов. На четвертом месте и тоже с заметной отрицательной динамикой (сокращение в 2 раза, до 222 тысяч долларов) осталась Южная Корея. И, наконец, пятое место почти с сопоставимыми объемами занял новичок первой пятерки прошлого года - Латвия. За год прибалтийская республика нарастила импорт сразу вдвое, и благодаря столь активной динамике она сместила с этой позиции Германию. Германия в минувшем году стала лишь восьмой со скромным импортом в 4,8 тысячи долларов, что в 74 раза меньше показателя 2023 года. Опередили ее Польша и Франция, но и у них закупки были несущественными: 17 тысяч долларов на двоих. Всего, согласно изученным данным, Россия по итогам 2024 года сократила экспорт водки в денежном выражении на 3%, до 34,6 миллиона долларов.

германия

казахстан

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, мировая экономика, германия, казахстан, китай