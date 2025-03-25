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Латвия сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей водки
Латвия сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей водки - 25.03.2025, ПРАЙМ
Латвия сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей водки
Латвия по итогам прошлого года сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки, заняв вместо нее пятое место, свидетельствуют данные... | 25.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Латвия по итогам прошлого года сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки, заняв вместо нее пятое место, свидетельствуют данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade, которые изучило РИА Новости.
Крупнейшим импортером горячительного напитка в 2024 году, как и годом ранее, стал Казахстан, закупивший его на 32 миллиона долларов - это на 4% больше результата 2023 года. На второй строчке закрепился Китай с 1,5 миллионами долларов, при этом объемы просели сразу на 29%.
Третью строку вновь заняла еще более заметно сократившая закупки Турция: российский экспорт в эту страну за год снизился втрое, до 436,5 тысячи долларов. На четвертом месте и тоже с заметной отрицательной динамикой (сокращение в 2 раза, до 222 тысяч долларов) осталась Южная Корея.
И, наконец, пятое место почти с сопоставимыми объемами занял новичок первой пятерки прошлого года - Латвия. За год прибалтийская республика нарастила импорт сразу вдвое, и благодаря столь активной динамике она сместила с этой позиции Германию.
Германия в минувшем году стала лишь восьмой со скромным импортом в 4,8 тысячи долларов, что в 74 раза меньше показателя 2023 года. Опередили ее Польша и Франция, но и у них закупки были несущественными: 17 тысяч долларов на двоих.
Всего, согласно изученным данным, Россия по итогам 2024 года сократила экспорт водки в денежном выражении на 3%, до 34,6 миллиона долларов.
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бизнес, мировая экономика, германия, казахстан, китай
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ
Латвия сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей водки
Латвия заняла пятое место в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Латвия по итогам прошлого года сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки, заняв вместо нее пятое место, свидетельствуют данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade, которые изучило РИА Новости.
Крупнейшим импортером горячительного напитка в 2024 году, как и годом ранее, стал Казахстан, закупивший его на 32 миллиона долларов - это на 4% больше результата 2023 года. На второй строчке закрепился Китай с 1,5 миллионами долларов, при этом объемы просели сразу на 29%.
Третью строку вновь заняла еще более заметно сократившая закупки Турция: российский экспорт в эту страну за год снизился втрое, до 436,5 тысячи долларов. На четвертом месте и тоже с заметной отрицательной динамикой (сокращение в 2 раза, до 222 тысяч долларов) осталась Южная Корея.
И, наконец, пятое место почти с сопоставимыми объемами занял новичок первой пятерки прошлого года - Латвия. За год прибалтийская республика нарастила импорт сразу вдвое, и благодаря столь активной динамике она сместила с этой позиции Германию.
Германия в минувшем году стала лишь восьмой со скромным импортом в 4,8 тысячи долларов, что в 74 раза меньше показателя 2023 года. Опередили ее Польша и Франция, но и у них закупки были несущественными: 17 тысяч долларов на двоих.
Всего, согласно изученным данным, Россия по итогам 2024 года сократила экспорт водки в денежном выражении на 3%, до 34,6 миллиона долларов.