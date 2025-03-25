https://1prime.ru/20250325/lavrov-856085911.html

Лавров раскрыл некоторые детали переговоров России и США в Эр-Рияде

Лавров раскрыл некоторые детали переговоров России и США в Эр-Рияде - 25.03.2025, ПРАЙМ

Лавров раскрыл некоторые детали переговоров России и США в Эр-Рияде

Делегации России и США обсудили вопросы безопасного судоходства в Черном море на встрече в Эр-Рияде, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T14:06+0300

2025-03-25T14:06+0300

2025-03-25T15:09+0300

политика

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Делегации России и США обсудили вопросы безопасного судоходства в Черном море на встрече в Эр-Рияде, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Обсуждались там, как и условились Путин и Трамп, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.По словам министра, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. Он также выразил беспокойство России по поводу продовольственной безопасности стран Африки, Юга и Востока. Российская делегация также попросила не допускать двусмысленностей в новой Черноморской инициативе.Он также напомнил, что это не первая попытка обсудить безопасность судоходства на Черном море, первая состоялась в 2022 году.Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.

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россия, сергей лавров