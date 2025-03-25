https://1prime.ru/20250325/lavrov-856087011.html

Лавров рассказал о контактах России с генсеком ООН по экспорту зерна

Лавров рассказал о контактах России с генсеком ООН по экспорту зерна - 25.03.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о контактах России с генсеком ООН по экспорту зерна

Меморандум между Россией и ООН об экспорте российского зерна и удобрений продолжает действовать, генсек ООН Антониу Гуттереш и его представители в постоянном... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T14:31+0300

2025-03-25T14:31+0300

2025-03-25T14:34+0300

россия

сергей лавров

удобрения

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Меморандум между Россией и ООН об экспорте российского зерна и удобрений продолжает действовать, генсек ООН Антониу Гуттереш и его представители в постоянном контакте с РФ и пытаются помочь, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Меморандум Россия - ООН о том, что нужно снять все препоны на пути экспорта российского зерна и удобрений, которые составляют гораздо большую долю на мировых рынках, нежели украинское, он был действителен три года и продолжает действовать до июля нынешнего года, генеральный секретарь ООН Гуттереш и его представители постоянно с нами в контакте, они стараются как-то помогать", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.

https://1prime.ru/20250324/udobreniya-856045138.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей лавров, удобрения