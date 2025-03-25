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Лавров рассказал о контактах России с генсеком ООН по экспорту зерна - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Лавров рассказал о контактах России с генсеком ООН по экспорту зерна
Лавров рассказал о контактах России с генсеком ООН по экспорту зерна - 25.03.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о контактах России с генсеком ООН по экспорту зерна
Меморандум между Россией и ООН об экспорте российского зерна и удобрений продолжает действовать, генсек ООН Антониу Гуттереш и его представители в постоянном... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T14:31+0300
2025-03-25T14:34+0300
россия
сергей лавров
удобрения
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Меморандум между Россией и ООН об экспорте российского зерна и удобрений продолжает действовать, генсек ООН Антониу Гуттереш и его представители в постоянном контакте с РФ и пытаются помочь, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Меморандум Россия - ООН о том, что нужно снять все препоны на пути экспорта российского зерна и удобрений, которые составляют гораздо большую долю на мировых рынках, нежели украинское, он был действителен три года и продолжает действовать до июля нынешнего года, генеральный секретарь ООН Гуттереш и его представители постоянно с нами в контакте, они стараются как-то помогать", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.
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россия, сергей лавров, удобрения
РОССИЯ, Сергей Лавров, удобрения
14:31 25.03.2025 (обновлено: 14:34 25.03.2025)
 
Лавров рассказал о контактах России с генсеком ООН по экспорту зерна

Лавров: Гуттереш в постоянном контакте с РФ по меморандуму об экспорте зерна

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Меморандум между Россией и ООН об экспорте российского зерна и удобрений продолжает действовать, генсек ООН Антониу Гуттереш и его представители в постоянном контакте с РФ и пытаются помочь, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Меморандум Россия - ООН о том, что нужно снять все препоны на пути экспорта российского зерна и удобрений, которые составляют гораздо большую долю на мировых рынках, нежели украинское, он был действителен три года и продолжает действовать до июля нынешнего года, генеральный секретарь ООН Гуттереш и его представители постоянно с нами в контакте, они стараются как-то помогать", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.
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