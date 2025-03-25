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Лавров раскрыл, в каком случае Киев может дать гарантии безопасности Москве - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Лавров раскрыл, в каком случае Киев может дать гарантии безопасности Москве
Лавров раскрыл, в каком случае Киев может дать гарантии безопасности Москве - 25.03.2025, ПРАЙМ
Лавров раскрыл, в каком случае Киев может дать гарантии безопасности Москве
Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только вследствие прямого приказа из США Владимиру Зеленскому, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T14:41+0300
2025-03-25T14:41+0300
политика
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только вследствие прямого приказа из США Владимиру Зеленскому, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нам нужны будут четкие гарантии, и гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так, а не иначе", - сказал он в интервью Первому каналу. Как полагает министр, в США понимают, что только Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении киевских терактов и ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре России.
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россия, украина, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров
14:41 25.03.2025
 
Лавров раскрыл, в каком случае Киев может дать гарантии безопасности Москве

Лавров: Украина может дать гарантии безопасности РФ только после приказа из США

© РИА Новости . МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Катар
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Катар - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . МИД РФ
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только вследствие прямого приказа из США Владимиру Зеленскому, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам нужны будут четкие гарантии, и гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так, а не иначе", - сказал он в интервью Первому каналу.
Как полагает министр, в США понимают, что только Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении киевских терактов и ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре России.
Черное море - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Лавров раскрыл некоторые детали переговоров России и США в Эр-Рияде
14:06
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСергей Лавров
 
 
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