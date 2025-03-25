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Правительство с 26 марта по 1 апреля абсорбирует ликвидность банков
Правительство с 26 марта по 1 апреля абсорбирует ликвидность банков - 25.03.2025, ПРАЙМ
Правительство с 26 марта по 1 апреля абсорбирует ликвидность банков
Банк России ожидает, что правительство за период с 26 марта по 1 апреля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 513 миллиардов рублей, следует из... | 25.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 26 марта по 1 апреля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 513 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 19 по 25 марта, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банков на 54 миллиарда. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 191 миллиард рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 65 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 995 миллиардов рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 320 миллиардов рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
Правительство с 26 марта по 1 апреля абсорбирует ликвидность банков
ЦБ: правительство абсорбирует ликвидность банков на 513 миллиардов рублей
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 26 марта по 1 апреля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 513 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 19 по 25 марта, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банков на 54 миллиарда.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 191 миллиард рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 65 миллиардов.
Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 995 миллиардов рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 320 миллиардов рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 54 миллиарда рублей