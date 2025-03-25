Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии - 25.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250325/lukashenko-856085627.html
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии - 25.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
Александр Лукашенко, победивший в седьмой раз на прошедших в январе президентских выборах, вступил в должность главы Белоруссии, передает корреспондент РИА... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T12:20+0300
2025-03-25T13:56+0300
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d644848ee252f11761af45f92abee996.jpg
МИНСК, 25 мар – ПРАЙМ. Александр Лукашенко, победивший в седьмой раз на прошедших в январе президентских выборах, вступил в должность главы Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. Церемония инаугурации вновь избранного президента Белоруссии проходит во вторник во Дворце Независимости в Минске в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов, а также других приглашенных лиц. Всего на церемонию приглашены более 1,1 тысячи человек. Лукашенко, держа правую руку на специальном издании белорусской конституции, принес присягу: "Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности". После этого он подписал акт принесения присяги, а глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.
https://1prime.ru/20250314/belorussiya-855789261.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337374_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_889c2302c2e3764f6cdf677c4396f53e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, александр лукашенко
БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
12:20 25.03.2025 (обновлено: 13:56 25.03.2025)
 
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 25 мар – ПРАЙМ. Александр Лукашенко, победивший в седьмой раз на прошедших в январе президентских выборах, вступил в должность главы Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония инаугурации вновь избранного президента Белоруссии проходит во вторник во Дворце Независимости в Минске в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов, а также других приглашенных лиц. Всего на церемонию приглашены более 1,1 тысячи человек.
Лукашенко, держа правую руку на специальном издании белорусской конституции, принес присягу: "Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".
После этого он подписал акт принесения присяги, а глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Лукашенко оценил перспективы Белоруссии "войти в состав России"
14 марта, 12:59
 
БЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала