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Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии - 25.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
Александр Лукашенко, победивший в седьмой раз на прошедших в январе президентских выборах, вступил в должность главы Белоруссии, передает корреспондент РИА... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T12:20+0300
2025-03-25T12:20+0300
2025-03-25T13:56+0300
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 мар – ПРАЙМ. Александр Лукашенко, победивший в седьмой раз на прошедших в январе президентских выборах, вступил в должность главы Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. Церемония инаугурации вновь избранного президента Белоруссии проходит во вторник во Дворце Независимости в Минске в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов, а также других приглашенных лиц. Всего на церемонию приглашены более 1,1 тысячи человек. Лукашенко, держа правую руку на специальном издании белорусской конституции, принес присягу: "Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности". После этого он подписал акт принесения присяги, а глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.
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белоруссия, александр лукашенко
БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
Александр Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
МИНСК, 25 мар – ПРАЙМ. Александр Лукашенко, победивший в седьмой раз на прошедших в январе президентских выборах, вступил в должность главы Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония инаугурации вновь избранного президента Белоруссии проходит во вторник во Дворце Независимости в Минске в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов, а также других приглашенных лиц. Всего на церемонию приглашены более 1,1 тысячи человек.
Лукашенко, держа правую руку на специальном издании белорусской конституции, принес присягу: "Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".
После этого он подписал акт принесения присяги, а глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.
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