https://1prime.ru/20250325/lukashenko-856085627.html

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии - 25.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко, победивший в седьмой раз на прошедших в январе президентских выборах, вступил в должность главы Белоруссии, передает корреспондент РИА... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T12:20+0300

2025-03-25T12:20+0300

2025-03-25T13:56+0300

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d644848ee252f11761af45f92abee996.jpg

МИНСК, 25 мар – ПРАЙМ. Александр Лукашенко, победивший в седьмой раз на прошедших в январе президентских выборах, вступил в должность главы Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. Церемония инаугурации вновь избранного президента Белоруссии проходит во вторник во Дворце Независимости в Минске в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов, а также других приглашенных лиц. Всего на церемонию приглашены более 1,1 тысячи человек. Лукашенко, держа правую руку на специальном издании белорусской конституции, принес присягу: "Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности". После этого он подписал акт принесения присяги, а глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.

https://1prime.ru/20250314/belorussiya-855789261.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, александр лукашенко