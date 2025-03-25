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"Не было доверия". Макрона поставили на место после слов о России - 25.03.2025, ПРАЙМ
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"Не было доверия". Макрона поставили на место после слов о России
"Не было доверия". Макрона поставили на место после слов о России - 25.03.2025, ПРАЙМ
"Не было доверия". Макрона поставили на место после слов о России
Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России. Об этом... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T09:25+0300
2025-03-25T09:25+0300
политика
россия
франция
запад
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России. Об этом он написал в аккаунте в социальной сети Х."Россия уже выиграла войну, а к ЕС с самого начала не было доверия", — отметил эксперт.Согласно сообщениям агентства Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон намерены создать "коалицию желающих" из 37 стран, которая предоставит гарантии безопасности Украине и разместит "миротворцев" на ее территории. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента в Украине.
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россия, франция, запад, эммануэль макрон
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, Эммануэль Макрон
09:25 25.03.2025
 
"Не было доверия". Макрона поставили на место после слов о России

Аналитик Кошкович раскритиковал слова Макрона о недопустимости победы России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России. Об этом он написал в аккаунте в социальной сети Х.
"Россия уже выиграла войну, а к ЕС с самого начала не было доверия", — отметил эксперт.
Согласно сообщениям агентства Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон намерены создать "коалицию желающих" из 37 стран, которая предоставит гарантии безопасности Украине и разместит "миротворцев" на ее территории. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
"Цирк". Медведев раскрыл инцидент Зеленского с "телефонным звонком Макрона"
23 марта, 12:16
 
ПолитикаРОССИЯФРАНЦИЯЗАПАДЭммануэль Макрон
 
 
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