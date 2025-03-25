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"Не было доверия". Макрона поставили на место после слов о России

"Не было доверия". Макрона поставили на место после слов о России - 25.03.2025, ПРАЙМ

"Не было доверия". Макрона поставили на место после слов о России

Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России. Об этом... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T09:25+0300

2025-03-25T09:25+0300

2025-03-25T09:25+0300

политика

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России. Об этом он написал в аккаунте в социальной сети Х."Россия уже выиграла войну, а к ЕС с самого начала не было доверия", — отметил эксперт.Согласно сообщениям агентства Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон намерены создать "коалицию желающих" из 37 стран, которая предоставит гарантии безопасности Украине и разместит "миротворцев" на ее территории. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента в Украине.

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россия, франция, запад, эммануэль макрон