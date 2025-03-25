https://1prime.ru/20250325/makron-856099542.html

"Зловещая авантюра". Во Франции обрушились на Макрона за любовь к Украине

"Зловещая авантюра". Во Франции обрушились на Макрона за любовь к Украине - 25.03.2025, ПРАЙМ

"Зловещая авантюра". Во Франции обрушились на Макрона за любовь к Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона в связи с его призывами к... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T21:29+0300

2025-03-25T21:29+0300

2025-03-25T21:30+0300

политика

эммануэль макрон

военная помощь украине

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/82739/44/827394443_0:241:2677:1747_1920x0_80_0_0_b4ff87afcbac171980a922866a8efbbc.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона в связи с его призывами к наращиванию военной помощи Киеву.В частности, Филиппо написал: "Тревога! Макрон только что объявил, что завтра вечером примет (Владимира — прим. ред.) Зеленского в Елисейском дворце, а на кону будет новый чек для Украины!"Французская пресса сообщала, что Макрон планирует вновь заверить главу киевского режима, что Пятая республика "сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим главным приоритетом"."Главный приоритет!" Давайте остановим эту зловещую авантюру, в которой принимают участие жизни и деньги французов!" - призвал со своей стороны Филиппо. - Ни одного евро не осталось, ни одного оружия не осталось, ни одного солдата не осталось для Украины!""Пусть скорее наступит мир!" — заключил французский политик.

https://1prime.ru/20250315/vpk-855821774.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эммануэль макрон, военная помощь украине, мнение