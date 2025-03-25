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"Зловещая авантюра". Во Франции обрушились на Макрона за любовь к Украине - 25.03.2025, ПРАЙМ
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"Зловещая авантюра". Во Франции обрушились на Макрона за любовь к Украине
"Зловещая авантюра". Во Франции обрушились на Макрона за любовь к Украине - 25.03.2025, ПРАЙМ
"Зловещая авантюра". Во Франции обрушились на Макрона за любовь к Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона в связи с его призывами к... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T21:29+0300
2025-03-25T21:30+0300
политика
эммануэль макрон
военная помощь украине
мнение
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона в связи с его призывами к наращиванию военной помощи Киеву.В частности, Филиппо написал: "Тревога! Макрон только что объявил, что завтра вечером примет (Владимира — прим. ред.) Зеленского в Елисейском дворце, а на кону будет новый чек для Украины!"Французская пресса сообщала, что Макрон планирует вновь заверить главу киевского режима, что Пятая республика "сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим главным приоритетом"."Главный приоритет!" Давайте остановим эту зловещую авантюру, в которой принимают участие жизни и деньги французов!" - призвал со своей стороны Филиппо. - Ни одного евро не осталось, ни одного оружия не осталось, ни одного солдата не осталось для Украины!""Пусть скорее наступит мир!" — заключил французский политик.
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эммануэль макрон, военная помощь украине, мнение
Политика, Эммануэль Макрон, военная помощь Украине, мнение
21:29 25.03.2025 (обновлено: 21:30 25.03.2025)
 
"Зловещая авантюра". Во Франции обрушились на Макрона за любовь к Украине

Политик Филиппо раскритиковал Макрона за планы нарастить военную помощь Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк#Эммануэль Макрон
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона в связи с его призывами к наращиванию военной помощи Киеву.
В частности, Филиппо написал: "Тревога! Макрон только что объявил, что завтра вечером примет (Владимира — прим. ред.) Зеленского в Елисейском дворце, а на кону будет новый чек для Украины!"
Французская пресса сообщала, что Макрон планирует вновь заверить главу киевского режима, что Пятая республика "сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим главным приоритетом".
"Главный приоритет!" Давайте остановим эту зловещую авантюру, в которой принимают участие жизни и деньги французов!" - призвал со своей стороны Филиппо. - Ни одного евро не осталось, ни одного оружия не осталось, ни одного солдата не осталось для Украины!"
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
Макрон решил переманить клиентов американского ВПК
15 марта, 23:16
"Пусть скорее наступит мир!" — заключил французский политик.
 
ПолитикаЭммануэль Макронвоенная помощь Украинемнение
 
 
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