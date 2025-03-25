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Цена на медь во вторник утром перешла к росту после ее снижения днем ранее - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Цена на медь во вторник утром перешла к росту после ее снижения днем ранее
Цена на медь во вторник утром перешла к росту после ее снижения днем ранее - 25.03.2025, ПРАЙМ
Цена на медь во вторник утром перешла к росту после ее снижения днем ранее
Стоимость меди во вторник утром растет после ее снижения в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T09:31+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром растет после ее снижения в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.19 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,56%, до 5,121 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В понедельник котировки меди снизились на 0,41%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,02%, до 9 956 долларов, алюминия - снизилась на 0,27%, до 2 615,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 0,61%, до 2 946 долларов. Мировые рынки обращают внимание на заявления президента США Дональда Трампа накануне относительно объявления новых импортных пошлин в ближайшие дни, которые будут касаться автомобильной индустрии и древесины.
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москва, рынки, торги, comex, цены на медь
Экономика, МОСКВА, Рынки, Торги, Comex, цены на медь
09:31 25.03.2025
 
Цена на медь во вторник утром перешла к росту после ее снижения днем ранее

Стоимость меди во вторник растет после ее снижения в предыдущий торговый день

© РИА Новости . Георгий Зельма | Перейти в медиабанкМедь
Медь - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Георгий Зельма
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром растет после ее снижения в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.19 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,56%, до 5,121 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В понедельник котировки меди снизились на 0,41%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,02%, до 9 956 долларов, алюминия - снизилась на 0,27%, до 2 615,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 0,61%, до 2 946 долларов.
Мировые рынки обращают внимание на заявления президента США Дональда Трампа накануне относительно объявления новых импортных пошлин в ближайшие дни, которые будут касаться автомобильной индустрии и древесины.
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