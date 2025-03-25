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Цены на медь достигли исторического максимума - 25.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250325/med-856097811.html
Цены на медь достигли исторического максимума
Цены на медь достигли исторического максимума - 25.03.2025, ПРАЙМ
Цены на медь достигли исторического максимума
Стоимость меди на бирже растет во вторник, достигнув нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T19:17+0300
2025-03-25T19:18+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди на бирже растет во вторник, достигнув нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.12 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 2,31%, до 5,21 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В ходе торгов показатель поднимался до 5,217 доллара за фунт, что стало новым рекордом. Стоимость промышленного металла росла три предыдущие недели, за этот период она подскочила на 12%. Трейдеры следят за торговой политикой США. В феврале агентство Блумберг писало, что американский президент Дональд Трамп поручил министерству торговли рассмотреть возможность введения новых пошлин на импорт меди для восстановления производства металла в Штатах.
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торги, медь, цены
Экономика, Торги, медь, цены
19:17 25.03.2025 (обновлено: 19:18 25.03.2025)
 
Цены на медь достигли исторического максимума

Биржевая цена на медь достигла исторического максимума

© РИА Новости . Виктор Чернов | Перейти в медиабанк%Производство меди. Архивное фото
%Производство меди. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Виктор Чернов
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди на бирже растет во вторник, достигнув нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.12 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 2,31%, до 5,21 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В ходе торгов показатель поднимался до 5,217 доллара за фунт, что стало новым рекордом.
Стоимость промышленного металла росла три предыдущие недели, за этот период она подскочила на 12%.
Медь
Медь дешевеет после роста ее цены в течение предыдущей недели
Вчера, 09:16
Трейдеры следят за торговой политикой США. В феврале агентство Блумберг писало, что американский президент Дональд Трамп поручил министерству торговли рассмотреть возможность введения новых пошлин на импорт меди для восстановления производства металла в Штатах.
 
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