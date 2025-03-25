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Минцифры изучит компенсацию банками части ущерба от действий дропперов

Минцифры изучит компенсацию банками части ущерба от действий дропперов - 25.03.2025, ПРАЙМ

Минцифры изучит компенсацию банками части ущерба от действий дропперов

Минцифры РФ проработает возможность компенсации банками части ущерба от действий дропперов, заявил глава министерства Максут Шадаев во время пленарного... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T14:39+0300

2025-03-25T14:39+0300

2025-03-25T14:39+0300

экономика

финансы

минцифры

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ проработает возможность компенсации банками части ущерба от действий дропперов, заявил глава министерства Максут Шадаев во время пленарного заседания в Госдуме. Ранее во вторник председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитетам Думы проработать инициативу о введении уголовной ответственности для дропперов - людей, которые предоставляют мошенникам свои банковские карты или доступ к ним для вывода похищенных средств. "Дропперы - ужесточение ответственности 100% поддерживаем. Просто мы договорились делать это следующим (образом - ред.): введение не только ответственности банков, а чтобы банки, возможно, компенсировали часть ущерба в случае совершения такого преступления, и подтверждения, что остаются "дырки" в системе безопасности прямо напрямую - тоже поддерживаем. Договорились проработать", - сказал Шадаев. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, в том числе вводится институт уполномоченного представителя при проведении банковских операций, устанавливается запрет сотрудникам банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и появляется обязанность банков распространять антифрод-мероприятия на банкоматы. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.

https://1prime.ru/20250323/dropper-856022375.html

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финансы, минцифры