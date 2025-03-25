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Минюст внес Rasmussen Global и НПО АРЭМ в перечень нежелательных в России

Минюст внес Rasmussen Global и НПО АРЭМ в перечень нежелательных в России - 25.03.2025, ПРАЙМ

Минюст внес Rasmussen Global и НПО АРЭМ в перечень нежелательных в России

Минюст России внес датскую Rasmussen Global и латвийскую Ассоциацию развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов в перечень... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T17:07+0300

2025-03-25T17:07+0300

2025-03-25T17:07+0300

россия

бизнес

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Минюст России внес датскую Rasmussen Global и латвийскую Ассоциацию развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте министерства. "211... Rasmussen Global (Rasmussen Global Consulting, "Расмуссен Глобал", "Расмуссен Глобал Консалтинг"), Королевство Дания; 212... "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" ("АРЭМ") (Латвийская Республика)", - говорится в перечне. Ранее ГП РФ сообщала, что деятельность датской организации Rasmussen Global (RG), созданной бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, признана нежелательной в России. Отмечалось, что вклад в антироссийскую пропаганду внес бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен - в 2014 году он основал организацию Rasmussen Global (Дания) и сосредоточился на информационных атаках на Россию. Подчеркивается, что после начала СВО представители RG развернули полномасштабную агиткампанию по мобилизации помощи Киеву. По данным ГП РФ, работая под вывеской консалтингового агентства, они призывают Запад конфисковать замороженные российские активы и разместить на Украине военный контингент НАТО. В свою очередь, касательно АРЭМ Генпрокуратура отмечала, что от имени председателя правления ассоциации в интернете распространяются негативные материалы о российской армии, а также лозунги, оправдывающие теракты в РФ. Ассоциация призывает к протестам в период подготовки и проведения избирательных кампаний. На информационных ресурсах АРЭМ публикуется информация, дискредитирующая органы государственной власти и силовые структуры РФ, открыто поддерживается антироссийская санкционная политика.

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