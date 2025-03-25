https://1prime.ru/20250325/mishustin-856080102.html
Мишустин оценил интеграцию новых регионов в культурное пространство России
Мишустин оценил интеграцию новых регионов в культурное пространство России - 25.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил интеграцию новых регионов в культурное пространство России
Власти РФ уделяют особое внимание интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в отечественное культурное пространство, заявил премьер-министр РФ... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T11:13+0300
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россия
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Власти РФ уделяют особое внимание интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в отечественное культурное пространство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником, отметив, что богатейшее культурное наследие России является национальным достоянием. "Особое внимание уделяется интеграции в отечественное культурное пространство Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - подчеркнул Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте российского кабмина.
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россия, михаил мишустин
Мишустин оценил интеграцию новых регионов в культурное пространство России
Мишустин: интеграции новых регионов в культурное пространство РФ уделяется особое внимание
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Власти РФ уделяют особое внимание интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в отечественное культурное пространство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником, отметив, что богатейшее культурное наследие России является национальным достоянием.
"Особое внимание уделяется интеграции в отечественное культурное пространство Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - подчеркнул Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте российского кабмина.
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