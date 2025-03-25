https://1prime.ru/20250325/mishustin-856080354.html

Мишустин назвал развитие культуры и искусства приоритетом госполитики РФ

Мишустин назвал развитие культуры и искусства приоритетом госполитики РФ - 25.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин назвал развитие культуры и искусства приоритетом госполитики РФ

Развитие культуры и искусства является приоритетом государственной политики России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T11:18+0300

2025-03-25T11:18+0300

2025-03-25T11:18+0300

россия

правительство

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Развитие культуры и искусства является приоритетом государственной политики России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина поздравил работников культуры с профессиональным праздником. "Развитие культуры и искусства – приоритет государственной политики. В настоящее время в разных регионах страны ведется работа по модернизации инфраструктуры театров, кинозалов, детских школ искусств. А также реализуются масштабные проекты, в том числе "Земский работник культуры". Многое делается для того, чтобы в городах и сельских поселках молодые люди могли развивать свои таланты, углублять интеллектуальные знания", - говорится в поздравлении премьера. Председатель правительства подчеркнул, что благодаря уникальным качествам, таланту, энергии и большой любви к своему делу работников культуры создаются замечательные спектакли и кинофильмы, литературные, музыкальные и живописные шедевры, сохраняются исторические и архитектурные памятники. "Россия обладает богатейшим культурным наследием, которое является главным национальным достоянием. И, конечно, наша страна гордится современными достижениями актеров и режиссеров, художников, писателей, композиторов и музыкантов, работников музеев, сельских клубов, центров народного творчества и библиотек. Вы формируете духовные ценности, нравственные ориентиры каждого человека. Привносите в мир красоту и гармонию, объединяете миллионы людей. Ваш труд заслуживает признания и благодарности", - сообщил Мишустин. Премьер-министр пожелал работникам российской культуры новых успехов, вдохновения, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

https://1prime.ru/20250325/mishustin-856080102.html

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россия, правительство, михаил мишустин