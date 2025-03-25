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Клиенты МКБ Премиум теперь могут зарабатывать на рекомендациях - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Клиенты МКБ Премиум теперь могут зарабатывать на рекомендациях
Клиенты МКБ Премиум теперь могут зарабатывать на рекомендациях - 25.03.2025, ПРАЙМ
Клиенты МКБ Премиум теперь могут зарабатывать на рекомендациях
Московский кредитный банк запускает акцию ""МКБ Премиум. Выгодно вместе", которая дает возможность рекомендовать премиальное обслуживание своим друзьям и... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T12:59+0300
2025-03-25T12:59+0300
мкб
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финансы
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премиум
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Московский кредитный банк запускает акцию ""МКБ Премиум. Выгодно вместе", которая дает возможность рекомендовать премиальное обслуживание своим друзьям и получить за это вознаграждение."Настоящая дружба строится на доверии и взаимной поддержке — эти ценности близки и нашему банку. Вместо того чтобы привлекать клиентов традиционными способами, мы предпочитаем поощрять наших действующих клиентов за рекомендации", - комментирует директор департамента по работе с премиальными клиентами МКБ Нина Макухина.Если новый клиент воспользуется привилегиями банка по рекомендации действующего, тот получит вознаграждение. По его выбору это может быть выплата в размере 5 000 рублей или вклад на индивидуальных условиях — до 3 миллионов рублей сроком на три месяца.Вновь привлеченный клиент тоже не останется без бонусов — за выполнение всех условий акции он получит пять тысяч баллов "МКБ Бонус" или вклад на индивидуальных условиях — до трех миллионов рублей под повышенную ставку.Количество друзей, которых можно пригласить, не ограничено. Чтобы отправить другу индивидуальную ссылку на участие в акции, достаточно связаться с персональным менеджером или финансовым советником.По словам Макухиной, таким образом банк не только расширяет сообщество премиальных клиентов, но и делится выгодой с теми, кто ценит его качество обслуживания и надежность.
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мкб, банки, финансы, бизнес, премиум
МКБ, Банки, Финансы, Бизнес, премиум
12:59 25.03.2025
 

Клиенты МКБ Премиум теперь могут зарабатывать на рекомендациях

© Пресс-служба МКБМКБ Премиум
МКБ Премиум
© Пресс-служба МКБ
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Московский кредитный банк запускает акцию ""МКБ Премиум. Выгодно вместе", которая дает возможность рекомендовать премиальное обслуживание своим друзьям и получить за это вознаграждение.
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1 мая 2023, 08:03
"Настоящая дружба строится на доверии и взаимной поддержке — эти ценности близки и нашему банку. Вместо того чтобы привлекать клиентов традиционными способами, мы предпочитаем поощрять наших действующих клиентов за рекомендации", - комментирует директор департамента по работе с премиальными клиентами МКБ Нина Макухина.
Если новый клиент воспользуется привилегиями банка по рекомендации действующего, тот получит вознаграждение. По его выбору это может быть выплата в размере 5 000 рублей или вклад на индивидуальных условиях — до 3 миллионов рублей сроком на три месяца.
Вновь привлеченный клиент тоже не останется без бонусов — за выполнение всех условий акции он получит пять тысяч баллов "МКБ Бонус" или вклад на индивидуальных условиях — до трех миллионов рублей под повышенную ставку.
Количество друзей, которых можно пригласить, не ограничено. Чтобы отправить другу индивидуальную ссылку на участие в акции, достаточно связаться с персональным менеджером или финансовым советником.
По словам Макухиной, таким образом банк не только расширяет сообщество премиальных клиентов, но и делится выгодой с теми, кто ценит его качество обслуживания и надежность.
 
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