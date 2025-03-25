https://1prime.ru/20250325/mkb-856083384.html
Клиенты МКБ Премиум теперь могут зарабатывать на рекомендациях
Клиенты МКБ Премиум теперь могут зарабатывать на рекомендациях - 25.03.2025, ПРАЙМ
Клиенты МКБ Премиум теперь могут зарабатывать на рекомендациях
Московский кредитный банк запускает акцию ""МКБ Премиум. Выгодно вместе", которая дает возможность рекомендовать премиальное обслуживание своим друзьям и... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T12:59+0300
2025-03-25T12:59+0300
2025-03-25T12:59+0300
мкб
банки
финансы
бизнес
премиум
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1e/852515189_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_093a449f65a2ccfc06ed95c999a3712b.jpg
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Московский кредитный банк запускает акцию ""МКБ Премиум. Выгодно вместе", которая дает возможность рекомендовать премиальное обслуживание своим друзьям и получить за это вознаграждение."Настоящая дружба строится на доверии и взаимной поддержке — эти ценности близки и нашему банку. Вместо того чтобы привлекать клиентов традиционными способами, мы предпочитаем поощрять наших действующих клиентов за рекомендации", - комментирует директор департамента по работе с премиальными клиентами МКБ Нина Макухина.Если новый клиент воспользуется привилегиями банка по рекомендации действующего, тот получит вознаграждение. По его выбору это может быть выплата в размере 5 000 рублей или вклад на индивидуальных условиях — до 3 миллионов рублей сроком на три месяца.Вновь привлеченный клиент тоже не останется без бонусов — за выполнение всех условий акции он получит пять тысяч баллов "МКБ Бонус" или вклад на индивидуальных условиях — до трех миллионов рублей под повышенную ставку.Количество друзей, которых можно пригласить, не ограничено. Чтобы отправить другу индивидуальную ссылку на участие в акции, достаточно связаться с персональным менеджером или финансовым советником.По словам Макухиной, таким образом банк не только расширяет сообщество премиальных клиентов, но и делится выгодой с теми, кто ценит его качество обслуживания и надежность.
https://1prime.ru/20230501/840509388.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1e/852515189_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b09b138f9a5d1fbff7ae53390af51bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мкб, банки, финансы, бизнес, премиум
МКБ, Банки, Финансы, Бизнес, премиум
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Московский кредитный банк запускает акцию ""МКБ Премиум. Выгодно вместе", которая дает возможность рекомендовать премиальное обслуживание своим друзьям и получить за это вознаграждение.
МКБ посоветовал россиянам проверять кредитную историю
"Настоящая дружба строится на доверии и взаимной поддержке — эти ценности близки и нашему банку. Вместо того чтобы привлекать клиентов традиционными способами, мы предпочитаем поощрять наших действующих клиентов за рекомендации", - комментирует директор департамента по работе с премиальными клиентами МКБ Нина Макухина.
Если новый клиент воспользуется привилегиями банка по рекомендации действующего, тот получит вознаграждение. По его выбору это может быть выплата в размере 5 000 рублей или вклад на индивидуальных условиях — до 3 миллионов рублей сроком на три месяца.
Вновь привлеченный клиент тоже не останется без бонусов — за выполнение всех условий акции он получит пять тысяч баллов "МКБ Бонус" или вклад на индивидуальных условиях — до трех миллионов рублей под повышенную ставку.
Количество друзей, которых можно пригласить, не ограничено. Чтобы отправить другу индивидуальную ссылку на участие в акции, достаточно связаться с персональным менеджером или финансовым советником.
По словам Макухиной, таким образом банк не только расширяет сообщество премиальных клиентов, но и делится выгодой с теми, кто ценит его качество обслуживания и надежность.