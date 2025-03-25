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Клиенты МКБ Премиум теперь могут зарабатывать на рекомендациях

Клиенты МКБ Премиум теперь могут зарабатывать на рекомендациях - 25.03.2025, ПРАЙМ

Клиенты МКБ Премиум теперь могут зарабатывать на рекомендациях

Московский кредитный банк запускает акцию ""МКБ Премиум. Выгодно вместе", которая дает возможность рекомендовать премиальное обслуживание своим друзьям и... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T12:59+0300

2025-03-25T12:59+0300

2025-03-25T12:59+0300

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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Московский кредитный банк запускает акцию ""МКБ Премиум. Выгодно вместе", которая дает возможность рекомендовать премиальное обслуживание своим друзьям и получить за это вознаграждение."Настоящая дружба строится на доверии и взаимной поддержке — эти ценности близки и нашему банку. Вместо того чтобы привлекать клиентов традиционными способами, мы предпочитаем поощрять наших действующих клиентов за рекомендации", - комментирует директор департамента по работе с премиальными клиентами МКБ Нина Макухина.Если новый клиент воспользуется привилегиями банка по рекомендации действующего, тот получит вознаграждение. По его выбору это может быть выплата в размере 5 000 рублей или вклад на индивидуальных условиях — до 3 миллионов рублей сроком на три месяца.Вновь привлеченный клиент тоже не останется без бонусов — за выполнение всех условий акции он получит пять тысяч баллов "МКБ Бонус" или вклад на индивидуальных условиях — до трех миллионов рублей под повышенную ставку.Количество друзей, которых можно пригласить, не ограничено. Чтобы отправить другу индивидуальную ссылку на участие в акции, достаточно связаться с персональным менеджером или финансовым советником.По словам Макухиной, таким образом банк не только расширяет сообщество премиальных клиентов, но и делится выгодой с теми, кто ценит его качество обслуживания и надежность.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мкб, банки, финансы, бизнес, премиум